Tsakos Energy Navigation Ltd est un prestataire de services de transport maritime international de pétrole brut et de produits pétroliers basé en Grèce. La société opère dans le secteur du transport maritime de produits énergétiques liquides. La flotte de la société se compose de 70 navires, comprenant des transporteurs de pétrole brut, des transporteurs de produits pétroliers et des transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), pour un total de plus de 7 millions de tonnes de port en lourd. Elle comprend des VLCC, des Aframax, des Panamax, des handysize, des handymax, des transporteurs de GNL et des pétroliers navettes DP2, ce qui permet à la société de répondre aux besoins de ses clients en matière de transport international de produits pétroliers et de pétrole brut.