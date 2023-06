TScan Therapeutics, Inc. : Wedbush optimiste sur le dossier

TScan Therapeutics, Inc. (TScan), ainsi que sa filiale à part entière, TScan Securities Corporation, est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement d'un pipeline de thérapies TCR-T pour le traitement des patients atteints de cancer. Les principaux candidats thérapeutiques TCR-T pour tumeurs liquides de la société comprennent TSC-100 et TSC-101, qui sont en cours de développement pour le traitement des patients atteints d'hémopathies malignes afin d'éliminer la leucémie résiduelle et de prévenir les rechutes après une greffe de cellules souches hématopoïétiques (HCT). Le TSC-100 et le TSC-101 ciblent respectivement les antigènes d'histocompatibilité (HA)-1 et HA-2. Les produits candidats TScan pour les tumeurs solides comprennent TSC-200, TSC-201, TSC-202 et TSC-203. Les produits candidats de la série TSC-200 sont en cours de développement pour traiter les tumeurs HPV-positives et HPV-négatives. Les plateformes technologiques de la société comprennent TargetScan, ReceptorScan et T-Integrate.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale