TSI Co Ltd est une entreprise coréenne principalement engagée dans la fabrication et la vente d'équipements de fabrication de batteries secondaires. Les principaux produits de la société comprennent des systèmes de mélange, des systèmes de transfert de poudre (PTS) et des mélangeurs de dispersion à grande vitesse. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Machines et équipements industriels