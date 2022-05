Le conglomérat chinois Fosun envisage de vendre sa participation dans Tsingtao pour 527 millions de dollars

Les filiales de Fosun, Fosun Industrial, Fidelidade Companhia de Seguros S.A., et une unité de China Momentum Fund L.P., qui est un fonds géré par le groupe en tant que partenaire général, vendent un total de 66,78 millions d'actions H de Tsingtao à 62 HK$ pièce, soit une réduction de 4,7 % par rapport à la clôture de lundi de 65,05 HK$.

L'opération comprend la vente de 47,59 millions d'actions H, soit 3,49 % de Tsingtao, détenues par Fosun Industrial.

Fosun et China Momentum Fund ne détiendront plus d'actions H de Tsingtao à l'issue de la transaction, et la cession est un retrait normal des accords d'investissement, a déclaré le conglomérat chinois dans un dépôt à la bourse de Hong Kong.

UBS est l'agent de placement.

(1 $ = 7,8488 dollars de Hong Kong)