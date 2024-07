La fin d'une semaine mouvementée pour le marché boursier a laissé plus de questions que de réponses, avec les données de croissance américaines de jeudi qui ont entraîné une rotation rapide des petites capitalisations, alors que les traders se préparent à trois décisions majeures des banques centrales la semaine prochaine.

Avant la dernière décision politique de la Réserve fédérale mercredi, la banque centrale reçoit une mise à jour de son indicateur d'inflation préféré plus tard dans la journée.

Les prix de base de l'indice PCE ne devraient avoir augmenté que de 0,1 % le mois dernier, le taux annuel tombant à 2,5 %, son plus bas niveau depuis trois ans, ce qui représente une réduction de moitié du taux d'inflation en 18 mois.

Même si Bill Dudley, ancien patron de la Fed de New York, a appelé cette semaine à une baisse immédiate des taux pour remédier à l'affaiblissement du marché de l'emploi, les contrats à terme continuent de tabler sur une première décision en septembre.

Que ce soit en raison de ces paris sur l'assouplissement, des transactions post-électorales ou des deux, la transition de ce mois-ci vers les petites capitalisations américaines au détriment des grandes capitalisations technologiques semble avoir survécu à la chute brutale du marché en milieu de semaine, qui a remis en question l'ensemble du complexe.

Même si le S&P500 n'a pas réussi à maintenir la tentative de rebond de jeudi, l'indice de référence des petites capitalisations Russell 2000 a clôturé en hausse de plus de 1 % et les contrats à terme prévoient qu'il augmentera encore ses gains de 2 % avant la clôture de vendredi, ce qui le ramènera en vue de ses plus hauts niveaux depuis deux ans.

Depuis le début du mois, les petites capitalisations ont surpassé de 15 % les indices des grandes capitalisations.

En absorbant facilement 183 milliards de dollars de nouvelles ventes de coupons cette semaine, les rendements des obligations du Trésor sont restés concentrés sur les perspectives d'assouplissement de la Fed, les rendements à deux ans s'accrochant à 4,40 % après avoir atteint des plus bas de 5 mois en dessous de ce niveau jeudi.

La pente de la courbe des rendements s'est un peu calmée.

Les fluctuations brutales du marché boursier cette semaine se sont répercutées sur le marché des devises, le yen atteignant des sommets de près de trois mois en raison des spéculations sur la possibilité que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt le même jour que la Fed décide de sa politique la semaine prochaine.

Le yen a toutefois reculé un peu vendredi, la paire dollar/yen reprenant 154 points après une mise à jour de l'inflation à Tokyo qui a vu les gains de prix de base rester bien en deçà de l'objectif de la BOJ. Le Nikkei, qui a perdu plus de 10 % depuis le 11 juillet, n'a pas réussi à se redresser et a de nouveau terminé en baisse vendredi.

Le yuan chinois a également reculé par rapport aux sommets atteints jeudi, les marchés tentant de déterminer si la surprenante vague d'assouplissement de la Banque populaire de Chine de cette semaine serait suivie de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin pour soutenir l'économie en perte de vitesse.

Les inquiétudes concernant l'économie chinoise persistent même après que les autorités aient déclaré jeudi qu'elles allaient allouer 300 milliards de yuans (41,4 milliards de dollars) en bons du Trésor à très long terme pour soutenir un programme de modernisation des équipements et d'échange de biens de consommation.

Les actions chinoises de référence ont enregistré un léger gain vendredi.

La Banque d'Angleterre est l'autre grande banque centrale qui se réunira la semaine prochaine. Même si une majorité d'économistes interrogés pensent que la BoE réduira ses taux d'intérêt dès le 1er août, les marchés monétaires estiment qu'il n'y a pas d'équilibre et n'attribuent qu'une chance sur deux à cette décision.

La livre a repris des couleurs après avoir atteint hier son plus bas niveau en deux semaines.

À Wall Street, le calendrier des résultats de vendredi s'amenuise quelque peu, mais la semaine prochaine, une nouvelle série de rapports sur les mégacapitalisations du secteur des grandes entreprises technologiques sera publiée afin de vérifier les inquiétudes croissantes concernant les valorisations et les dépenses d'investissement importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Même si la croissance globale des bénéfices reste soutenue, certains mouvements de titres lors de la journée des résultats ont continué à attirer l'attention.

Les actions de Ford Motor ont chuté de plus de 13 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de six mois jeudi, après que le constructeur automobile a manqué ses estimations, alors qu'il est aux prises avec des coûts liés à la qualité et une concurrence féroce dans son secteur des véhicules électriques.

Ailleurs, NatWest a gagné 8 % après que la banque britannique a déclaré qu'elle achèterait le portefeuille de prêts hypothécaires de Metro Bank pour 2,4 milliards de livres.

Les développements clés qui devraient fournir plus d'orientation aux marchés américains plus tard vendredi : * Indicateur d'inflation PCE de juin, revenus personnels et consommation. Enquête finale de l'Université du Michigan sur le climat économique en juillet * Résultats des entreprises américaines : Aon, T Rowe Price, 3m, Bristol-Myers Squibb, Centene, Charter Communications, Colgate-Palmolive, Franklin Resources.