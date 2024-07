Les actions asiatiques ont chuté jeudi, avec en tête les valeurs de premier ordre, les investisseurs s'inquiétant de la perspective d'une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que le yen a atteint son plus haut niveau en six semaines à la suite d'interventions présumées de Tokyo la semaine dernière.

Le dollar américain est resté proche de son niveau le plus faible en quatre mois face à un panier de devises, alors que les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction en septembre, maintenant les prix de l'or proches de leurs niveaux record.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,57%, les actions sud-coréennes à forte composante technologique ayant baissé de près de 1%. La force du yen et la forte baisse des actions du secteur des puces ont fait chuter le Nikkei japonais de 2 %.

Les actions chinoises ont également reculé, les investisseurs attendant des informations sur la politique à mener lors d'une réunion clé des dirigeants à Pékin. L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,4 % et l'indice CSI300 de 0,5 %.

Un rapport selon lequel les États-Unis envisageraient de restreindre davantage les exportations de technologies avancées de semi-conducteurs vers la Chine a fait chuter les actions des fabricants de puces et le Nasdaq dans la nuit, avec en tête Nvidia et Apple, les chouchous de l'IA.

Les nerfs des investisseurs ont également été mis à rude épreuve après que le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré que Taïwan "avait pris environ 100 % de notre activité dans le domaine des puces" et qu'elle devrait payer les États-Unis pour sa défense, étant donné qu'elle ne lui donne rien.

Ces commentaires ont entraîné une forte baisse des actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co mercredi, à la veille de la publication des résultats du deuxième trimestre jeudi. Les actions de TSMC ont chuté de 3 % dans les premiers échanges, l'indice général perdant près de 2 %.

"Nous observons un certain nombre de divergences sur les principaux marchés, dont la plupart peuvent être liées à la politique américaine d'une manière ou d'une autre", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

"Et cela pourrait n'être que le début d'un retour des corrélations brisées, les marchés cherchant à savoir qui fera quoi dans le paysage politique américain."

Les investisseurs tablent sur une baisse des taux de 25 points de base en septembre, après que les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré mercredi que la banque centrale américaine était "plus proche" d'une baisse des taux d'intérêt, citant les progrès de l'inflation qui s'est rapprochée de son objectif de 2 %.

Le dollar est donc en difficulté, l'euro étant stable à 1,09385 dollar, proche du plus haut de quatre mois qu'il a atteint mercredi. La livre sterling s'est maintenue à 1,30065 $, proche du pic d'un an atteint lors de la session précédente.

L'attention des investisseurs se portera sur la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée, où l'on s'attend à ce que la banque centrale ne bouge pas, même si les commentaires des responsables seront cruciaux pour évaluer la date de la prochaine réduction des taux.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, était à 103,69, juste au-dessus du plus bas niveau de quatre mois de 103,64 qu'il a atteint mercredi.

"Regarder au-delà des prochaines semaines signifie voir que la baisse des attentes d'inflation aux États-Unis atteindra ses limites à la fin de 2024", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux chez Macquarie dans une note. "Qu'un programme politique de Trump sera associé à l'inflation américaine, et non à la désinflation, et que le cycle d'assouplissement de la Fed sera, en fin de compte, superficiel et non profond."

Le yen a atteint son plus haut niveau en six semaines face au dollar, à 155,37, dans les premiers échanges, après une forte hausse mercredi qui a amené les traders à soupçonner les autorités japonaises d'être à nouveau sur le marché pour soutenir la monnaie.

Les données de la Banque du Japon suggèrent que Tokyo pourrait avoir acheté près de 6 trillions de yens la semaine dernière afin d'éloigner le yen fragile de ses plus bas niveaux en 38 ans depuis le début du mois.

Le yen a chuté de 9,5 % par rapport au dollar cette année en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon, ce qui a créé une opportunité commerciale lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs cotés en dollars afin d'obtenir un rendement plus élevé, ce que l'on appelle le carry trade.

En ce qui concerne les matières premières, l'or était en hausse de 0,18 % à 2 462 dollars l'once, juste en dessous du record de 2 483,60 dollars qu'il a atteint mercredi.