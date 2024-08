Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

La première confrontation avec la réalité du rapport sur l'emploi américain de juillet suggère que les craintes de récession ont été exagérées, ce qui a permis aux actions de récupérer la quasi-totalité des pertes de la semaine et aux indicateurs de volatilité de redescendre à des niveaux plus normaux.

Le parcours a été éprouvant, mais le bond de 2,3 % enregistré jeudi par l'indice S&P500 a constitué la meilleure journée depuis plus de 18 mois et a ramené les pertes de la semaine à un modeste 0,5 %. Bien que cela reste la plus longue série de pertes hebdomadaires depuis près d'un an, la journée de vendredi n'a pas encore été jouée.

Les méchants de la semaine, l'indicateur VIX de la volatilité des actions et le yen japonais se sont tous deux calmés - le premier à moins de 4 points de sa moyenne sur 30 ans et le second juste au-dessus de 147 pour un dollar.

Mais la baisse inattendue des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis a été l'élément déclencheur de la hausse de jeudi. Le débat sur la hausse inquiétante du taux de chômage en juillet s'oriente désormais vers une augmentation de la participation à la population active et des bizarreries météorologiques, plutôt que vers des suppressions d'emplois massives en soi.

Avec un agenda clairsemé vendredi et le rapport sur l'inflation américaine de juillet de la semaine prochaine, le marché des contrats à terme est devenu plus équivoque sur la question de savoir si la baisse des taux de la Réserve fédérale attendue le mois prochain sera d'un quart ou d'un demi-point.

Un assouplissement de 38 points de base est désormais prévu pour septembre, et de 100 points de base pour le reste de l'année. Les bons du Trésor à 10 et 30 ans ont résisté aux faibles enchères de la semaine et les rendements des deux ont de nouveau glissé vendredi, le 10 ans repassant sous la barre des 4 %.

Les responsables politiques de la Fed semblent de plus en plus convaincus que l'inflation se ralentit suffisamment pour permettre des réductions de taux.

"Tous les éléments de l'inflation semblent se stabiliser", a déclaré le patron de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. "Sur la base des conversations que j'ai, je suis relativement optimiste quant à la poursuite de cette tendance.

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers de Wall Street étaient tous en hausse de 0,5 % à 1 % avant l'ouverture des marchés vendredi.

En dépit de quelques mouvements boursiers extrêmes au cours de la saison des résultats, les données du LSEG montrent que la croissance annuelle des bénéfices pour le S&P500 a atteint 13,8 % au deuxième trimestre, soit deux points de plus que les estimations d'avant-saison.

Eli Lilly s'est distingué jeudi. Ses actions ont bondi de près de 10 % après que le fabricant de médicaments a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, les ventes de son populaire médicament amaigrissant Zepbound ayant franchi la barre du milliard de dollars pour la première fois au cours d'un trimestre.

En ce qui concerne l'inflation, la crainte d'une déflation en Chine s'est quelque peu apaisée, les prix à la consommation étant restés positifs à un niveau supérieur aux prévisions (0,5 %) le mois dernier.

Mais dans la mesure où les prix à la production chinois ont plus d'importance pour l'inflation dans le monde, la déflation annuelle continue des prix à la production pourrait être plus significative.

Dans le sillage de l'envolée de Wall Street jeudi, les actions européennes et japonaises ont également gagné du terrain aujourd'hui - ces dernières clôturant la semaine avec une baisse d'un peu plus de 2 % après un aller-retour vertigineux de plus de 10 % lundi et mardi.

L'indice de référence de la Chine continentale a sous-performé et a clôturé légèrement dans le rouge.

Dans le domaine des transactions, la plateforme d'investissement britannique Hargreaves Lansdown a accepté un rachat de 5,44 milliards de livres (6,94 milliards de dollars) par un consortium international, qui parie sur la conquête de parts de marché sur le marché britannique de la gestion de patrimoine, de plus en plus concurrentiel.

Ailleurs, la politique américaine a continué à jeter de l'ombre sur le reste de l'année.

Le candidat républicain Donald Trump a déclaré jeudi que les présidents américains devraient avoir leur mot à dire sur les décisions de la Fed, l'indication la plus explicite à ce jour de son intérêt à empiéter sur l'indépendance de la banque centrale s'il accédait à la Maison Blanche.

"J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de succès, et je pense que j'ai un meilleur instinct que, dans de nombreux cas, les personnes qui siègent à la Réserve fédérale ou le président".

Pourtant, les sondages d'opinion et les marchés de paris suggèrent qu'il n'aura peut-être pas l'occasion de le mettre en pratique après les élections de novembre.

Selon un sondage Ipsos publié jeudi, la démocrate Kamala Harris devance M. Trump de 42 % à 37 % au niveau national. Elle a deux points d'avance dans les sept États les plus proches, qui font partie de la poignée d'États susceptibles de décider de l'élection, selon un autre sondage.

Le site de paris PredictIt estime désormais à 57 % les chances que la vice-présidente Kamala Harris batte M. Trump en novembre, soit 11 points d'avance sur l'ancien président.

Le premier débat télévisé entre les deux hommes est prévu pour le 10 septembre. Les développements clés qui devraient fournir plus d'orientation aux marchés américains plus tard dans la journée de vendredi : * Canada : rapport sur l'emploi de juillet, production industrielle de juin * États-Unis : résultats des entreprises : AMC Networks, Evergy, EchoStar, Trade Desk, Nikola etc.