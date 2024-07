Rae Wee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs ont connu une semaine agitée, marquée par la chute des valeurs technologiques en raison de l'aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, de l'incertitude quant au sort du président américain Joe Biden dans la course à la présidence et des résultats médiocres du troisième plénum de la Chine.

Et comme les perspectives mondiales deviennent de plus en plus précaires, même les attentes en matière de taux d'intérêt ont quelque peu été reléguées au second plan pour l'instant.

Rétrospectivement, la tentative d'assassinat du candidat républicain à la présidence, Donald Trump, le week-end dernier, a peut-être été le signe avant-coureur de nouvelles turbulences sur les marchés, ce qui s'est traduit depuis par un pic de l'indice VIX, la jauge de la peur à Wall Street.

Les actions asiatiques ont eu du mal à trouver un plancher vendredi, la chute des valeurs technologiques s'étant propagée à tous les secteurs, l'Europe devant également ouvrir en baisse.

Même les excellents résultats et prévisions de la société taïwanaise TSMC n'ont pas réussi à apaiser les craintes des investisseurs quant à la poursuite des mesures de répression des États-Unis à l'encontre de la Chine, les actions du plus grand fabricant de puces à contrat au monde ayant accentué leur baisse vendredi.

Associé aux commentaires de Trump cette semaine selon lesquels Taïwan devrait payer les États-Unis pour sa défense, TSMC s'est dirigé vers sa pire baisse hebdomadaire depuis fin mai, avec plus de 2 000 milliards de dollars taïwanais (61,06 milliards de dollars) effacés de sa valeur de marché maximale.

L'humeur prudente du marché a donné au dollar un soutien de refuge vendredi, alors qu'il s'éloignait d'un plus bas de quatre mois atteint à la suite de paris croissants sur un cycle d'assouplissement imminent de la part de la Réserve fédérale.

Ces derniers jours, les responsables politiques de la Fed ont préparé le terrain pour une baisse des taux en septembre, tandis que la Banque centrale européenne a laissé la porte ouverte jeudi à une mesure similaire.

Quant à la Banque d'Angleterre, les conditions ne sont toujours pas réunies pour un assouplissement des taux, et les opérateurs ont réduit les chances d'une baisse en août.

Les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni sont attendus plus tard ce vendredi, et l'on s'attend à ce que le temps humide et froid du mois de juin ait empêché les consommateurs de faire leurs achats.

En Chine, les fonctionnaires ont reconnu vendredi que la liste exhaustive des objectifs économiques réaffirmés à la fin d'une réunion clé du Parti communiste cette semaine contenait "de nombreuses contradictions complexes", ce qui laisse présager un chemin semé d'embûches pour la mise en œuvre de la politique.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés vendredi :

- Prix à la production en Allemagne (juin)

- Ventes au détail au Royaume-Uni (juin)

- Discours de Williams et Bostic de la Fed

- Résultats du 2ème trimestre d'American Express

(1 $ = 32,7560 dollars taïwanais)