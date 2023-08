TSR, Inc. est une société de dotation en personnel, qui se concentre sur le recrutement de professionnels des technologies de l'information (TI) pour des affectations à court et à long terme, des placements permanents, des travaux de projet et la fourniture de services contractuels de programmation informatique à ses clients. La société fournit à ses clients du personnel informatique technique pour compléter leurs capacités informatiques internes. Ses services de programmation informatique sous contrat impliquent la fourniture de personnel technique aux clients pour répondre aux exigences spécialisées de leurs opérations informatiques. La société dispose de capacités de recrutement dans les domaines du développement d'applications en .net et java, des applications mobiles pour les plateformes Android et IOS, de la gestion de projets, des spécialistes de la sécurité informatique, du développement et de l'architecture des nuages, des analystes commerciaux, de la conception et du développement de l'interface utilisateur, de l'infrastructure et du soutien du réseau et du développement et de l'administration des bases de données. La société fournit ses services principalement par le biais de bureaux situés à Edison, New Jersey et Long Island, New York.

Secteur Services et conseils en informatique