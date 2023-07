TSS, Inc. a nommé Janet Morrison au poste de Chief People Officer (CPO), à compter du 10 juillet 2023. Avec cette nomination, TSS réaffirme son engagement en faveur d'une culture organisationnelle florissante et d'une expérience positive pour les employés. Les références impressionnantes de Mme Morrison en tant que leader mondial des ressources humaines et développeuse de personnel, certifiée SPHR et GPHR, font d'elle une candidate idéale pour soutenir la croissance et le succès de TSS.

Dans ses nouvelles fonctions, Mme Morrison supervisera la stratégie des ressources humaines de l'entreprise, l'acquisition de talents, l'engagement des employés, la communication d'entreprise et les initiatives générales de développement organisationnel. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, Mme Morrison est une experte en matière de recherche sur la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi qu'une auteure sur le sujet. Mme Morrison a occupé des postes de direction dans le domaine des ressources humaines et des affaires au sein d'entreprises renommées telles que Dell Technologies, Schneider Electric, Ford Motor Company et Nike.

Au cours de son parcours professionnel, elle a mis en œuvre de manière efficace des programmes créatifs de relations avec les employés et les travailleurs, ainsi que des stratégies humaines qui ont contribué de manière significative à la croissance de l'entreprise. Sa précieuse expérience et son point de vue perspicace font d'elle un atout indispensable en matière de ressources humaines.