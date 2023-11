TSS, Inc. fournit une gamme de services complets pour permettre la planification, la conception, le déploiement, la maintenance et la rénovation des systèmes des utilisateurs finaux et des entreprises, y compris les installations critiques dans lesquelles ils sont hébergés. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les installations et l'intégration de systèmes. Le segment des installations est impliqué dans la conception, la gestion de projet et la maintenance des centres de données et des opérations commerciales critiques. Le segment de l'intégration de systèmes intègre des équipements de technologie de l'information (TI) pour les fournisseurs d'équipements d'origine (OEM) et les clients qui les utilisent dans des environnements de centres de données, y compris des centres de données modulaires. Il fournit une solution unique pour les technologies habilitantes dans les centres de données, les centres d'exploitation, les salles de serveurs et les centres d'opérations de sécurité, entre autres. Ses services comprennent le conseil technologique, la conception et l'ingénierie, la gestion de projet, l'intégration de systèmes, la gestion des installations, l'approvisionnement en technologies de l'information et les services aux revendeurs.