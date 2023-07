La perspective d'une consolidation accrue dans le secteur fragmenté des pharmacies au Japon est susceptible d'augmenter la valeur à long terme des principaux acteurs, a déclaré le responsable japonais d'Orbis Investment Management.

Les commentaires de Tsukasa Tokikuni d'Orbis montrent que ce secteur de 63 milliards de dollars est devenu de plus en plus attrayant pour les investisseurs, même si la population japonaise diminue et que le déploiement des magasins ralentit.

"Le marché japonais des pharmacies est encore fragmenté avec plusieurs acteurs par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni", a déclaré M. Tokikuni lors d'une interview accordée à Reuters. "Une consolidation plus poussée du marché les aiderait à accroître les ventes et à réduire les coûts grâce à des synergies.

Les attentes du marché concernant de nouvelles fusions dans le secteur ont augmenté depuis que l'investisseur activiste Oasis Management, basé à Hong Kong, a lancé une campagne contre Tsuruha Holdings, appelant à un remaniement du conseil d'administration de l'une des plus grandes chaînes.

Orbis, dont le siège est aux Bermudes et qui gère 33 milliards de dollars d'actifs, a investi dans le secteur japonais des pharmacies depuis plus de vingt ans, y compris dans Tsuruha, où il détient actuellement une participation de 5,6 %.

Ses participations dans Tsuruha et dans d'autres chaînes de pharmacies, dont Sundrug et Kusuri No Aoki Holdings, représentent plus de 10 % du portefeuille japonais d'Orbis, qui s'élève à 400 milliards de yens (2,9 milliards de dollars), selon Tokikuni.

Il a souligné que Tsuruha, qui s'est développée grâce à de multiples acquisitions, est particulièrement bien placée pour bénéficier d'une éventuelle consolidation, car ses antécédents en matière de fusions réussies font de l'entreprise un candidat potentiel.

Il a refusé de commenter l'argument d'Oasis selon lequel le conseil d'administration de Tsuruha est dominé par les familles fondatrices, manque d'indépendance et doit être remanié.

Oasis, qui détient 12,8 % de Tsuruha, a déclaré qu'elle "pense que cette structure de gouvernance sous-optimale [...] pourrait empêcher Tsuruha d'évaluer équitablement les opportunités de consolidation cruciales pour la croissance de l'entreprise".

"Nous pensons que le secteur est en train de se consolider et que Tsuruha devrait en être le chef de file", a déclaré Seth Fischer, fondateur d'Oasis, à la presse mardi.

Tsuruha a nié tout problème de gouvernance et s'est opposé aux propositions d'Oasis. "Ayant réalisé des fusions et des acquisitions dans le passé, nous nous considérons comme un leader dans la consolidation de l'industrie et il n'y a pas de changement dans notre politique", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Tsuruha tiendra son assemblée générale annuelle le 10 août.

(1 $ = 138,1500 yens) (Reportage de Makiko Yamazaki et Ritsuko Shimizu Rédaction de Tomasz Janowski)