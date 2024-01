Tsuruha Holdings Inc est une société basée au Japon, principalement active dans la vente de produits pharmaceutiques et cosmétiques. La société est engagée dans la gestion de pharmacies qui vendent des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des marchandises diverses, la vente de produits pharmaceutiques, la vente de produits pharmaceutiques basée sur l'activité de vente de pharmacie et de magasin dans la région de Kanto, la région d'Hokkaido, Kanto Koshinetsu, la région de Tohoku, Chugoku, la région de Kyushu, la préfecture de Shizuoka, la préfecture d'Aichi, la préfecture d'Hiroshima, la gestion de filiale de gestion de pharmacie, l'achat de produits et la planification logistique, les négociations commerciales, l'activité d'exploitation des achats, la planification, le développement et la promotion des ventes de produits de marque privée, l'activité de vente par correspondance des produits traités par téléphone et par Internet, l'activité d'agence d'assurance et la gestion de l'orientation de gestion, l'activité de crédit-bail immobilier, ainsi que la location de distributeurs automatiques et la vente de boissons.

Secteur Pharmacies