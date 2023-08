TT Electronics plc est un fournisseur de technologies électroniques avancées pour des applications critiques en termes de performances sur des marchés spécialisés. La société opère à travers trois divisions : Power and Connectivity, Global Manufacturing Solutions, et Sensors and Specialist Components. La division Power and Connectivity conçoit et fabrique des produits d'application de puissance et des dispositifs de connectivité, qui permettent la capture et le transfert sans fil de données. La division Global Manufacturing Solutions fournit des services de fabrication et des solutions d'ingénierie pour ses divisions de produits et pour des clients qui ont souvent besoin d'un volume plus faible et d'un mélange plus important de produits différents. Elle fabrique également des ensembles de produits intégrés complexes pour ses clients et fournit des services d'ingénierie, y compris la conception de solutions d'essai et l'ingénierie de la valeur. La division Capteurs et composants spécialisés travaille avec les clients pour développer des solutions standard et personnalisées, y compris des capteurs et des dispositifs de gestion de l'énergie.

Secteur Equipements et pièces électroniques