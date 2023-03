La perte du groupe Restaurant se creuse

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market mercredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

TT Electronics PLC, en hausse de 3,9% à 206,00 pence, fourchette de 12 mois 123,40p - 220,00p. Le fabricant de composants électroniques déclare que sa performance en 2022 a été supérieure aux attentes et note une forte dynamique pour 2023. ITT affiche un bénéfice avant impôts de 40,4 millions de livres sterling pour 2022, en hausse de 28% par rapport à 31,5 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a bondi de 30 %, passant de 476,2 millions de livres sterling à 617 millions de livres sterling. TT se targue d'avoir enregistré un nombre record de commandes en 2022, avec un rapport commandes-facturation de 118 %. La société basée dans le Surrey, en Angleterre, verse 6,3 pence par action en 2022, contre 5,6 pence en 2021. En ce qui concerne l'avenir, TT note une dynamique de commande continue au cours du dernier trimestre, ce qui se traduit par une couverture d'environ 90 % du chiffre d'affaires prévu pour 2023 à la fin du mois de décembre. Le directeur général Richard Tyson déclare : " Nous avons réalisé une excellente croissance du chiffre d'affaires du groupe en exécutant notre carnet de commandes record, qui reflète un nombre important de nouveaux clients, des opportunités commerciales supplémentaires avec les clients existants et des gains de parts de marché. "

----------

Galliford Try Holdings PLC, en hausse de 3,1% à 179,38 pence, fourchette de 12 mois 142,80 pence - 195,00 pence. L'entreprise de construction affiche de solides performances intermédiaires, avec des augmentations à deux chiffres des bénéfices et du chiffre d'affaires. Au cours du semestre clos le 31 décembre, le bénéfice avant impôt s'est élevé à 11,7 millions de livres sterling, contre 7,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 594 millions de livres sterling à 679 millions de livres sterling, ce qui reflète principalement la croissance de l'activité Infrastructure. Déclaration d'un dividende intérimaire de 3,0 pence, contre 2,2 pence l'année précédente. En conséquence, la société basée à Middlesex, en Angleterre, s'attend à ce que le bénéfice avant impôts pour l'année entière se situe dans la partie supérieure des estimations actuelles des analystes, qu'elle situe dans une fourchette comprise entre 20,3 millions et 23,3 millions de livres sterling.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Restaurant Group PLC, en baisse de 7,1% à 42,09 pence, fourchette de 12 mois 25,06 pence - 79,02 pence. La perte annuelle de la chaîne de restaurants se creuse dans le cadre d'une année "difficile" pour le secteur de la restauration décontractée. Le propriétaire de Wagamama a annoncé une perte avant impôts de 86,8 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 1er janvier, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 35,2 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires passe de 636,6 millions de livres sterling à 883 millions de livres sterling. "Nous avons commencé l'année avec la variante Omicron qui continue d'avoir un impact sur nos activités, suivie de près par la guerre en Ukraine qui a eu un impact significatif sur les coûts des services publics et de la chaîne d'approvisionnement et a entraîné une augmentation des pressions sur le coût de la vie pour nos clients", a déclaré Ken Hanna, président du conseil d'administration. Bien qu'il soit encore tôt, les performances commerciales de l'entreprise au cours des huit premières semaines de l'exercice 2023 ont été "très encourageantes", ajoute M. Hanna. Malgré cela, Restaurant prévoit de fermer environ 35 "établissements potentiellement déficitaires" dans son activité Loisirs au cours des deux prochaines années. L'activité Loisirs comprend Frankie & Benny's et Chiquito, mais pas Wagamama.

----------

SIG PLC, en baisse de 5,7% à 39,62 pence, fourchette de 12 mois 27,00p - 44,88p. Le fournisseur d'isolation, de matériaux de toiture et de produits de construction passe à un bénéfice avant impôts en 2022 et annonce une hausse de son chiffre d'affaires annuel, mais dit s'attendre à des conditions de demande plus faibles en 2023. Au cours de l'année, le bénéfice avant impôt s'élève à 27,5 millions de livres sterling, après une perte de 28,3 millions de livres sterling en 2021. Le chiffre d'affaires passe de 2,29 milliards de livres sterling à 2,74 milliards de livres sterling. L'entreprise de Sheffield ne déclare pas de dividende pour 2022. Elle réitère son engagement à recommencer à verser un dividende "lorsqu'il sera prudent de le faire". Pour les deux premiers mois de 2023, elle annonce une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires à périmètre constant, les effets continus de l'inflation des prix des intrants faisant "plus que compenser" les baisses de volume.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.