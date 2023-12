TT International Limited est engagée dans le commerce de l'électronique grand public. Les principales activités de la société sont la vente au détail, le commerce et la distribution d'une gamme de meubles et d'articles d'ameublement, de produits électriques et électroniques, ainsi que des participations dans des sociétés d'investissement. Les secteurs d'activité de la société comprennent la vente au détail, la distribution et le commerce, ainsi que l'entreposage et les services logistiques. Le secteur de la vente au détail se concentre sur la vente au détail de produits de consommation par l'intermédiaire de ses points de vente. Le secteur de la distribution et du commerce est engagé dans la distribution et le commerce de produits électroniques grand public, de meubles et de produits d'ameublement aux distributeurs et aux revendeurs. Ses services d'entreposage et de logistique consistent à fournir des services d'entreposage et de logistique. Ses secteurs géographiques comprennent l'ANASE, l'Asie de l'Est et d'autres pays, ainsi que l'Afrique et le Moyen-Orient. Sa gamme de produits électroniques grand public comprend plus de 4 000 modèles.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques