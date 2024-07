TTK Prestige Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la vente d'appareils électroménagers et de cuisine. Les catégories de produits de la société comprennent les autocuiseurs, les ustensiles de cuisine, les tables de cuisson, les appareils de cuisine, les mixeurs, les cuisinières à gaz et autres. Ses solutions domestiques comprennent des purificateurs d'eau par gravité, des purificateurs d'eau électriques, des distributeurs d'eau en cuivre, des bouteilles en cuivre, des bouteilles, des flacons, des outils de nettoyage, des échelles et autres. Elle propose des cuisinières Flip-On, des poêles à frire Durastone, des réchauds à gaz Svachh Neo, des moulins mixeurs Endura, des bouilloires IoT, etc. Les filiales de la société comprennent TTK British Holdings Limited et Horwood Homewares Limited.