TTM Technologies, Inc. est un fabricant mondial de solutions technologiques, notamment de systèmes de mission, de composants radiofréquences (RF) et d'assemblages micro-ondes/microélectroniques RF, ainsi que de cartes de circuits imprimés (PCB) à rotation rapide et à la pointe de la technologie. Les segments de la société comprennent les circuits imprimés et les composants RF et spécialisés (RF&S Components). Le segment PCB comprend environ 16 usines nationales de fabrication de systèmes, de sous-systèmes et de PCB, quatre usines de fabrication de PCB en Chine, une en Malaisie et une au Canada. Le segment des composants RF&S se compose d'une usine nationale de composants RF et d'une usine de composants RF en Chine. Chaque segment opère principalement dans les mêmes industries avec des installations qui fabriquent des produits personnalisés pour leurs clients et utilisent des moyens similaires de distribution des produits. Elle propose une gamme de systèmes d'ingénierie, d'assemblages RF et micro-ondes, de circuits imprimés à interconnexion haute densité (HDI), de circuits imprimés rigides-flexibles, d'assemblages sur mesure et d'intégration de systèmes, de substrats pour circuits intégrés (IC) et autres.