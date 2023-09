TuanChe Limited est une société basée en Chine qui fournit principalement une approche de marché automobile omnicanal évolutif pour le marketing et la distribution automobile. L'entreprise fournit principalement des solutions de marketing hors ligne, un service d'orientation pour les banques commerciales, des services de marketing en ligne et d'autres services. L'entreprise propose des solutions de marketing en intégrant sa plateforme en ligne et des événements de vente hors ligne. Sa plateforme en ligne, qui comprend le site tuanche.com, les applications, le compte WeChat officiel, les mini-programmes WeChat, Cheshangtong et d'autres points de vente mobiles, sert de plateforme pour l'acquisition et la gestion des consommateurs.