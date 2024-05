Tuas Limited est une société basée en Australie dont l'activité principale consiste à posséder et à exploiter un réseau mobile et à fournir des services de télécommunications à Singapour. La société exerce ses activités dans le secteur des télécommunications à Singapour. Les filiales de la société comprennent Simba Telecom Pte Ltd, Simba 5G Pte Ltd, Netco East Pte Ltd, Netco West Pte Ltd et Tuas Solutions Sdn Bhd. Tuas Solutions Sdn Bhd emploie du personnel pour fournir des services à Simba Telecom Pte Ltd.

Secteur Services de télécommunications sans fil