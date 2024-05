Tucows Inc. fournit des services Internet. Les segments de la société comprennent Ting, Wavelo et Tucows Domains. Le segment Ting fournit des services d'accès à l'internet à haut débit aux particuliers et aux petites entreprises. Le segment Wavelo offre des plateformes et d'autres services professionnels liés aux fournisseurs de services de communication, y compris les opérateurs de réseaux mobiles et les fournisseurs de services Internet. Le secteur Tucows Domains comprend des services d'enregistrement de noms de domaine en gros et au détail, des services à valeur ajoutée et des services de portefeuille. Ses revenus proviennent principalement des frais d'enregistrement facturés aux revendeurs pour les nouveaux noms de domaine, les noms de domaine renouvelés et les noms de domaine transférés, ainsi que de la vente de services d'enregistrement de noms de domaine Internet et de services de courrier électronique aux particuliers et aux petites entreprises. La société fournit ces services principalement par l'intermédiaire d'un réseau de distribution mondial basé sur Internet et composé de fournisseurs de services Internet, de sociétés d'hébergement de sites Web et d'autres fournisseurs de services Internet aux utilisateurs finaux.

Secteur Internet