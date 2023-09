Tucows a annoncé que Lee Matheson, associé chez Edgepoint Wealth Management, et Gigi Sohn, avocate de renom et défenseur des consommateurs, ont été élus à son conseil d'administration. Fort d'une expérience impressionnante dans le secteur financier, Lee Matheson apporte au conseil d'administration de Tucows une expertise substantielle et pertinente. M. Matheson est associé chez Edgepoint Wealth Management, l'un des principaux actionnaires de Tucows, et il a été étroitement associé à Tucows en tant qu'investisseur.

Titulaire du titre de CFA, il a fait la preuve de ses compétences en matière d'analyse commerciale et de sa connaissance approfondie du secteur technologique. La vaste expérience de M. Matheson sur les marchés financiers et son sens aigu des affaires feront de lui un atout précieux pour le conseil d'administration de Tucows. Gigi Sohn, avocate de renom et défenseur des consommateurs, est largement reconnue pour ses contributions au droit et à la politique des télécommunications, des médias et de la technologie.

Grâce à sa vaste expérience dans le domaine juridique, à son travail en tant que conseillère du président de la FCC de 2013 à 2016, et à sa direction d'organisations de politique des télécommunications et de la technologie, elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de politiques qui promeuvent l'innovation, les droits numériques et un Internet libre et ouvert. Ses connaissances approfondies et son expérience en tant que défenseur des consommateurs ont conduit le président Biden à la nommer pour un siège à la FCC en 2021. Les connaissances approfondies de Mme Sohn et son engagement inébranlable en faveur d'une politique des télécommunications orientée vers les consommateurs font d'elle un excellent ajout au conseil d'administration de Tucows.

Tucows a également annoncé que Brad Burnham, cofondateur de Union Square Ventures, quittera son conseil d'administration. Brad siège au conseil d'administration de Tucows depuis janvier 2017. Les changements apportés au conseil d'administration de Tucows sont entrés en vigueur le 7 septembre 2023.