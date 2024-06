TUHU Car Inc est une société basée en Chine dont l'activité principale consiste à fournir des plateformes intégrées en ligne et hors ligne pour les services automobiles. L'entreprise se concentre sur la fourniture d'une expérience de service numérisée et à la demande, soutenue par le client, en créant une plateforme de services automobiles composée de propriétaires de voitures, de fournisseurs, de magasins de services automobiles et d'autres participants. Les produits et services de l'entreprise vont des pneus et des pièces de châssis, de l'entretien automobile à la réparation automobile, en passant par l'esthétique automobile, les accessoires automobiles et d'autres services d'installation connexes. L'entreprise fournit également des services de publicité, de franchise et d'autres services à tous les participants de la plateforme, y compris des services de publicité et des solutions logicielles en tant que service (SaaS) pour diverses entreprises.