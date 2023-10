TUI AG est le 1er groupe de tourisme européen. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services touristiques (97,6%) : détention de tour-opérateurs et de compagnies aériennes (86,6% du CA ; TUI Travel), de croisières (5,2%), de groupes hôteliers (3,6% ; TUI Hotels & Resorts ; parc total de 354 hôtels ; 262 644 lits) et autres (4,6%) ; - autres (2,4%) : principalement activité immobilière. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (28,1%), Royaume Uni (31,8%), Espagne (1%), Europe (35,8%), Amériques (1,6%) et autres (1,7%).

Secteur Loisirs et détente