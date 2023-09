TUI : Jefferies relève sa position

Le 21 septembre 2023 à 14:16 Partager

Jefferies relève sa position sur TUI de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours rehaussé de 2,1 à 6,1 euros (ou de 1,75 à 5,3 livres sterling), soulignant que le groupe de tourisme a remodelé son activité et son bilan.



Le broker indique toutefois 'préférer, dans un environnement d'incertitude macroéconomique, les gagnants de parts de marché', et attendre 'davantage de clarté sur la situation macroéconomique et sur les besoins de réinvestissement à moyen terme'.



'La participation du principal actionnaire de TUI, Jet2, avec une offre mieux investie et un chemin de croissance plus clair, se négocie avec une décote en termes de PE (cours sur BPA) d'environ 40% par rapport à l'historique contre environ 50% pour TUI', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.