TUI : Oddo BHF reste positif après les résultats

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 8,8 euros sur TUI, après la publication de résultats trimestriels qualifiés de 'très bons, largement supérieurs aux attentes'.



Les revenus du groupe de tourisme ont augmenté de 19% à 5,29 milliards d'euros et son EBIT groupe est ressorti largement positif à 169,4 millions, dépassant les prévisions du bureau d'études qui étaient de respectivement 4,87 milliards et 129 millions.



'Nous sommes convaincus que TUI reste un très bon véhicule pour jouer la reprise de la demande loisir (et sa résilience) en Europe, pour un groupe qui est financièrement stabilisé et pour une valorisation très faible', affirme l'analyste.



