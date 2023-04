TUI : UBS relève son conseil sur le titre

Après la récente baisse du cours de l'action, UBS relève sa recommandation à Neutre (contre Vendre).



' Après la récente faiblesse, le cours de l'action TUI semble désormais équitablement valorisé. Nous relevons notre note à Neutre avec un objectif de prix de 644p/sh (contre 571p/sh). La volatilité à court terme du cours de l'action devrait rester élevée ' indique UBS.



Le groupe de tourisme a annoncé une réduction de près de moitié de sa perte d'EBIT sous-jacent à -153 millions d'euros au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23. Il a confirmé ses attentes pour les résultats annuels.



