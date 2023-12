MUNICH (dpa-AFX) - Malgré la hausse des températures et la diminution de l'enneigement, les stations de sports d'hiver alpines ne risquent pas de voir leurs activités s'arrêter prématurément dans les années à venir. La grande majorité des stations de ski pourront continuer à fonctionner à l'aide de canons à neige malgré l'avancée du changement climatique, et d'autres formes de tourisme hivernal gagneront en importance. C'est ce qu'indiquent aussi bien les études scientifiques que les estimations du secteur touristique.

"Ce sont des informations horribles selon lesquelles nous n'aurons plus de tourisme hivernal", déclare Jürgen Schmude, chercheur en tourisme à Munich. "Le tourisme de sports d'hiver va perdre de l'importance, mais pas le tourisme d'hiver en tant que tel".

L'hiver dernier, en 2022/23, a été si triste que le domaine skiable local de Lenggries, en Bavière, a dû temporairement cesser ses activités en raison du manque de neige en janvier. Pourtant, les indices n'indiquent pas que l'inflation, l'ambiance de crise ou la peur du manque de neige découragent les vacanciers.

"Il faut toujours considérer les cas individuels, mais nous allons probablement assister à un processus de concentration spatiale sur les stations plus grandes et situées en altitude, tandis que cela deviendra difficile pour les stations de ski situées à plus basse altitude", estime Schmude, chercheur en tourisme.

En août de cette année, un groupe international de scientifiques a publié une étude très remarquée selon laquelle le changement climatique aggrave les problèmes de neige, d'approvisionnement en eau et de consommation d'énergie des stations de ski - à l'intérieur et à l'extérieur des Alpes.

"Si l'on suppose que 50 pour cent de la surface de tous les domaines skiables est enneigée, 3 pour cent des 294 domaines skiables autrichiens pris en compte présentent un risque très élevé d'enneigement à plus 2 degrés Celsius", explique Judith Koberl du Joanneum Graz, l'une des auteurs.

"Pour l'ensemble des Alpes, la proportion est de 9 % à plus 2 degrés sur les 915 domaines skiables pris en compte."/cho/DP/mis