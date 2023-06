(Rectification dans le message du 28 juin 2023, 15h51, au quatrième paragraphe, première et deuxième phrases, des classements : "En ce qui concerne les mesures de réduction des émissions, les compagnies de navigation norvégiennes Havila et Hurtigruten occupent donc ensemble la première place". Et : "Les compagnies de navigation allemandes Aida Cruises, Tui Cruises et Hapag-Lloyd Cruises occupent respectivement les deuxième, troisième et cinquième places, selon le principe du classement de Nabu").

HAMBOURG (dpa-AFX) - Le secteur des croisières, de nouveau en plein essor après la pandémie de Corona, ne progresse que lentement en matière de protection du climat, selon une enquête de l'organisation environnementale Nabu. "On a l'impression que la majorité des grands navires continuent de naviguer avec du fioul lourd, particulièrement toxique mais bon marché", a déclaré Leif Miller, directeur national de Nabu, lors de la présentation mercredi du 11e classement Nabu des croisières 2023. L'expert en navigation de Nabu, Sonke Diesener, a toutefois souligné à Hambourg : "Il faut se réjouir que les premiers aient enfin trouvé une voie vers la neutralité climatique". Il a toutefois ajouté que le rythme devait être nettement plus soutenu.

L'association professionnelle Clia considère en revanche que les compagnies maritimes sont déjà sur la bonne voie, puisqu'elles souhaitent proposer des croisières sans émissions de carbone dans le monde entier d'ici 2050. "Cette ambition à l'échelle du secteur dépasse les objectifs fixés par les gouvernements au niveau national et international". L'industrie des croisières réalise déjà d'énormes investissements pour devenir l'une des formes de vacances les plus durables, a souligné l'association Cruise Lines International (Clia).

Le Nabu a interrogé 13 fournisseurs de croisières qui sont pertinents pour les clients allemands. Les thèmes abordés étaient notamment la stratégie climatique, les mesures de protection du climat, l'électricité à quai, les catalyseurs d'oxyde d'azote et les filtres à particules de suie. Le classement se base sur les données fournies par les compagnies maritimes, a précisé Diesener.

En ce qui concerne les mesures de réduction des émissions, les compagnies maritimes norvégiennes Havila et Hurtigruten occupent ensemble la première place. Les compagnies de navigation allemandes Aida Cruises, Tui Cruises et Hapag-Lloyd Cruises occupent respectivement les deuxième, troisième et cinquième places, selon le principe du classement du Nabu. Le géant des croisières Carnival, avec des marques comme Carnival Cruise Line, Costa ou Cunard, s'est retrouvé à la dernière place des prestataires évalués.

Les Norvégiens exploitent des bateaux plus petits, souvent mieux équipés, et sont soumis à des règles plus strictes dans leur pays, a expliqué Diesener pour justifier les bonnes places de ces compagnies de navigation. Mais pour les passagers individuels, cela ne signifie pas qu'ils voyagent dans le respect du climat. "Celui qui peut se permettre de partir en Antarctique avec 100 personnes - et chacun a une suite - (...) a une empreinte écologique gigantesque". En revanche, celui qui voyage sur un navire Aida de 6000 passagers, conçu pour l'efficacité énergétique, n'est pas bien placé en comparaison, mais mieux.

"Nous sommes encore loin de la neutralité climatique, et nous sommes encore loin de l'écologie", a souligné Diesener. En effet, bien que les émissions doivent être réduites de manière drastique, elles continuent d'augmenter. "La forte augmentation des émissions de méthane due à l'utilisation du GNL est particulièrement inquiétante". Celles-ci seraient plus de 80 fois plus nocives pour le climat que le CO2.

Il s'est également montré agacé en regardant le taux de pétrole lourd d'environ 50 pour cent pour les navires de croisière. Les compagnies maritimes ont pu y remédier immédiatement et sans grandes transformations en utilisant du diesel marin sans métaux lourds. "Compréhension zéro", a déploré l'expert en croisières. Selon lui, le secteur se trouve ainsi à la dernière place de l'ensemble de la navigation civile. Même les porte-conteneurs ne fonctionnent plus qu'à 18 pour cent au fioul lourd.

Le chef de la Nabu de Hambourg, Malte Siegert, a salué l'accord conclu entre certaines compagnies de croisières et Hambourg sur l'utilisation de l'électricité à quai. Cependant, l'utilisation effective reste trop faible et n'est pas obligatoire. M. Diesener s'est rallié aux demandes de Clia d'installer beaucoup plus d'infrastructures d'alimentation à quai. Mais il a également reconnu que ces installations ne seraient pas triviales, car un navire de croisière, qui passe généralement 40 % de son temps au port, consomme autant d'électricité qu'une petite ville.

Jusqu'à présent, de nombreux bateaux continuent de faire tourner leurs moteurs dans le port pour s'approvisionner en électricité, avec les gaz d'échappement et les émissions de CO2 que cela implique. Selon Clia, les émissions dans le port peuvent représenter à elles seules "entre 6 et 10 pour cent des émissions totales de CO2 d'un navire de croisière"./klm/DP/stw