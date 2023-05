Dertour : les hôtels avec plus d'étoiles et 'all inclusive' ont le vent en poupe

FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon le tour-opérateur Dertour, les vacanciers allemands sont prêts à payer le prix fort pour leurs voyages malgré l'inflation. Selon une analyse de Dertour, l'augmentation de la demande d'hôtels de catégorie supérieure s'est poursuivie pendant la saison d'hiver. Selon cette étude, 82 % des voyageurs ont réservé un hôtel 4 ou 5 étoiles entre novembre 2022 et fin février 2023, soit neuf points de pourcentage de plus qu'en été 2022 et six points de plus qu'en hiver de la période pré-Corona 2019/20.

"L'inflation et la crise énergétique n'ont pas conduit à un boom des prix bas", a déclaré Sven Schikarsky, chef de produit de Dertour et des marques sœurs ITS et Meiers Weltreisen, qui font partie du groupe DER-Touristik. De nombreux vacanciers attachent en outre de l'importance au contrôle du budget. Selon les données, 37 % ont opté pour des offres tout compris. Ce pourcentage a augmenté de 21 points de pourcentage par rapport à la même période il y a trois ans et de 16 points de pourcentage par rapport à l'été 2022.

En tête de l'échelle de popularité des destinations se trouvait l'Espagne avec les îles Canaries, très appréciées en hiver. Autres tendances chez le deuxième plus grand tour-opérateur allemand après Tui: les vacances balnéaires ont duré trois jours de plus qu'il y a trois ans et la demande de vacances à long terme de plus de 21 jours a presque triplé au cours de la même période. "Les vacances à long terme ont certainement été très populaires en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et des possibilités accrues de transférer son bureau à domicile à l'étranger pour une certaine période", a expliqué Schikarsky.