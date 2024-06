HANOVRE (dpa-AFX) - Les Allemands sont d'humeur à voyager. Avant le début des vacances d'été, qui commencent jeudi en Thuringe et en Saxe, les organisateurs font état d'une forte demande et d'hôtels parfois déjà complets. "Cette année, les Allemands sont d'humeur à voyager", déclare Kerstin Heinen de la Fédération allemande du voyage (DRV). Après les restrictions de voyage des années Corona, les Allemands placent à nouveau les vacances en tête de leur liste de souhaits - "en dépit de toutes les évolutions économiques".

Deux tiers veulent partir en vacances

Selon un sondage représentatif réalisé par l'institut d'études de marché Innofact pour le compte de Norisbank, 63,5 % des Allemands prévoient de partir en vacances cet été. Il s'agirait du chiffre le plus élevé depuis cinq ans et plus que lors de l'année pré-Corona 2019. Chez Tui, le plus grand groupe de voyages au monde, 60 pour cent du programme estival affichait complet en mai. Le numéro deux du secteur, DER Touristik, avec ses marques Dertour, ITS et Meiers Weltreisen, fait également état d'un nombre important de réservations. "Nous constatons que la demande continue d'augmenter", déclare une porte-parole. "Voyager reste une priorité en 2024". Après la faillite de leur concurrent FTI début juin, les deux tour-opérateurs veulent maintenant augmenter encore leurs capacités afin de créer des places supplémentaires.

Les vacanciers se tournent vers la Méditerranée

Après les restrictions de voyage pendant les années Corona, les vacanciers sont de nouveau attirés par les destinations lointaines, explique Torsten Kirstges, expert en tourisme à la Jade Hochschule de Wilhelmshaven. "Les destinations classiques reviennent en force". Surtout autour de la Méditerranée : l'Espagne en tête, mais aussi l'Italie, la Turquie et la Grèce. "Majorque marche particulièrement bien", déclare un porte-parole de Tui. Le directeur général du groupe, Sebastian Ebel, avait prévenu en mai que les places risquaient de manquer cet été sur l'île de vacances préférée des Allemands. Les îles grecques populaires pourraient également être à l'étroit, ajoute son porte-parole.

Les concurrents courtisent les clients de FTI

Kirstges pense que l'insolvabilité de FTI ne freinera pas l'envie de voyager. "Cela n'aura pas de grandes conséquences immédiates sur le comportement des voyageurs". Le marché est redistribué depuis longtemps. "Il y a suffisamment d'offres des autres tour-opérateurs qui s'efforcent maintenant d'attirer les clients". Et grâce à la couverture du Fonds allemand de protection des voyages, les voyageurs à forfait peuvent s'attendre à être remboursés des sommes qu'ils ont déjà versées. Rares sont donc les clients de FTI qui renonceraient complètement à leurs vacances d'été. "Ce ne sera qu'une infime minorité", estime M. Kirstges.

Les voyages lointains sont à nouveau demandés

Dans l'ensemble, on constate clairement que les voyages en avion sont de nouveau plus nombreux. "Les voyages en avion ont de nouveau fortement augmenté depuis 2022 et ont entre-temps retrouvé au moins le niveau d'avant Corona", déclare Kirstges. Et ce, malgré la hausse des prix des billets. Nombreux sont ceux qui ne se contentent pas de la Méditerranée, mais se rendent directement en Asie ou en Amérique. "Les réservations de voyages lointains sont de nouveau plus nombreuses. C'est à nouveau en vogue", dit Kirstges. "Il y a en tout cas un besoin de rattrapage, après la disparition totale de ces destinations à l'époque de Corona". Les destinations asiatiques comme les Maldives, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie sont "plus demandées que jamais", rapporte une porte-parole de DER Touristik. Il en va de même pour l'Amérique du Nord, l'île Maurice et les Émirats arabes unis.

Les vacanciers dépensent plus

Pour les vacances, les clients doivent cependant aussi mettre plus cher dans leur poche. "C'est devenu plus cher. Les dépenses de voyage ont augmenté, notamment en raison de l'inflation", explique M. Kirstges. Mais cela n'affecte pas l'envie de voyager. "On économise plutôt en partant un ou deux jours de moins ou en dépensant un peu moins d'argent sur place pendant les vacances". En revanche, Tui et DER Touristik s'accordent à dire que l'on n'économise pas sur les vacances elles-mêmes. Au contraire, de nombreux clients dépensent même plus et réservent de meilleurs hôtels ou des extras, rapportent les deux voyagistes. Les croisières ont également le vent en poupe. De nombreux bateaux affichent déjà complet, explique-t-on chez Tui.

L'Allemagne reste la première destination touristique

Les régions touristiques du pays profitent également de l'envie de voyager. "L'Allemagne reste la première destination touristique des Allemands", explique M. Kirstges. Environ un quart des vacanciers restent dans leur propre pays. "Les côtes de la mer du Nord et de la Baltique sont très demandées. Mais aussi la Bavière et les montagnes". Les inondations actuelles dans certaines parties de la Bavière n'y changeront rien, selon lui. "Cela n'aura guère d'impact, nous l'avons également vu lors de précédentes catastrophes naturelles. Une fois les inondations passées et l'infrastructure touristique intacte, les gens s'y rendront à nouveau".

En conséquence, la Basse-Saxe est confiante pour la saison à venir. "Les réservations pour les îles, l'intérieur des terres et la côte sont bonnes", rapporte une porte-parole de l'agence de tourisme de la mer du Nord à Wilhelmshaven. Le taux de remplissage se situe en moyenne entre 75 et 90 pour cent. Dans le Schleswig-Holstein, on est moins euphorique. Après un bon départ, l'année touristique est maintenant plutôt mitigée, explique Bettina Bunge de l'agence de tourisme du Schleswig-Holstein. "Dans toutes les régions, il y a encore des capacités disponibles pour l'été".

En Bavière, en revanche, la branche se montre optimiste. "Nous sommes confiants et pleins d'espoir et nous nous réjouissons d'une bonne saison d'été", déclare Thomas Geppert de la fédération de l'hôtellerie et de la restauration Dehoga Bayern. Les craintes d'une vague d'annulations après les inondations, qui pourrait également toucher des régions non touchées par les inondations, ne sont toutefois pas encore écartées. Nous n'avons pas encore d'image claire, dit Geppert. Certaines entreprises ont toutefois annoncé des annulations.

En revanche, l'espoir que le tourisme intérieur puisse maintenir le boom qu'il a connu pendant les restrictions de voyage des années Corona s'est depuis longtemps envolé. "Tout cela a maintenant été relativisé", dit Kirstges. "C'est revenu à un niveau normal."/fjo/DP/zb