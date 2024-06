FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon l'expert en tourisme Torsten Kirstges, l'industrie du voyage se porte globalement bien malgré l'insolvabilité du groupe FTI. Certes, les dettes et les crédits bancaires issus de la crise de Corona pèsent. "Mais on voyage beaucoup, les voyages à prix élevés sont à la mode, les croisières sont à nouveau en plein essor", a déclaré Kirstges à l'agence de presse allemande. Les organisateurs restants devraient profiter de la faillite de FTI, s'attend le chercheur en tourisme de la Jade-Hochschule à Wilhelmshaven. "Les gens voyageront malgré l'insolvabilité de FTI et le gâteau d'un milliard de dollars sera partagé entre les autres organisateurs". L'année prochaine au plus tard, on ne devrait plus remarquer les turbulences sur le nombre total.

FTI a récemment perdu la confiance du secteur, notamment en raison de son bilan 2022 très faible, a déclaré Kirstges. "FTI était plutôt agressif en termes de prix et gagnait relativement peu par voyage avec des fonds propres relativement faibles". Ce sont surtout les interdictions de voyage lors de la pandémie de Corona qui auraient finalement mis l'entreprise en grande difficulté. Le troisième plus grand groupe de voyage européen, après Tui et DER Touristik, a été tributaire de l'aide publique pendant la pandémie, qui doit être remboursée. L'entreprise a reçu au total près de 600 millions d'euros du fonds de stabilisation économique.

Le troisième groupe de voyage européen, FTI, a déposé lundi une demande d'insolvabilité auprès du tribunal d'instance de Munich. En fait, un consortium dirigé par l'investisseur financier américain Certares voulait reprendre le groupe FTI pour un euro et injecter 125 millions d'euros de capital frais dans l'entreprise. Les autorités de la concurrence devaient encore approuver l'opération. Selon les informations fournies, le nombre de réservations est toutefois resté récemment bien en deçà des attentes. "De plus, de nombreux fournisseurs ont exigé un paiement anticipé. En conséquence, les besoins en liquidités ont augmenté et ne pouvaient plus être couverts jusqu'à la clôture du processus d'investissement", avait indiqué FTI./mar/DP/zb