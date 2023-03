Fédération allemande du voyage DRV : 'Le voyage à forfait est de retour

BERLIN (dpa-AFX) - Après les dures années Corona, le secteur allemand du voyage estime être sur la bonne voie pour atteindre le chiffre d'affaires record de 2019, année pré-pandémique. "Le creux de la vague de 2021 est définitivement passé", a déclaré lundi le président de la Fédération allemande du voyage (DRV), Norbert Fiebig, à l'occasion de la Bourse internationale du tourisme (ITB) à Berlin. "Notre attente est de terminer au niveau de chiffre d'affaires de l'année record 2019, c'est-à-dire avant Corona". Malgré l'inflation élevée, le besoin des gens de partir en vacances est grand, a-t-il ajouté.

Selon la DRV, la demande de voyages organisés a fortement augmenté cette année au cours des mois de janvier et février, traditionnellement très chargés en réservations avant la pandémie. Les nouvelles réservations dans les agences de voyages et sur les portails de voyages en ligne auraient presque systématiquement dépassé les semaines de comparaison de l'année précédant Corona. "Nous constatons un renversement de tendance : les personnes souhaitant partir en vacances réservent à nouveau beaucoup plus tôt et profitent des réductions actuelles sur les réservations anticipées proposées par les voyagistes", a rapporté le président de la DRV. "Le secteur du voyage est prêt à prendre son envol en 2023". Mais pour cela, le secteur a besoin d'un trafic aérien stable et sans perturbations, a averti Fiebig.

L'année dernière, l'augmentation soudaine de la demande de voyages aériens après la levée de la plupart des restrictions Corona avait poussé l'industrie du transport aérien à ses limites. Les conséquences dans les aéroports allemands ont été des retards et des annulations, ainsi que de longs temps d'attente, par exemple pour la récupération des bagages et les contrôles de sécurité.

Au cours de l'année touristique 2021/2022 (du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022), les vacanciers ont réservé des forfaits touristiques d'une valeur de 25,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 148 % par rapport à l'année précédente. La valeur des forfaits et des voyages modulaires proposés par les opérateurs se rapproche donc à nouveau des niveaux d'avant Corona. "Le voyage à forfait est de retour", a déclaré Fiebig.

Au total, les dépenses des Allemands pour des services pré-réservés sont passées de 28,8 milliards d'euros en 2020/2021 à 58,6 milliards d'euros aujourd'hui. Elles étaient donc encore de 15,7% inférieures à la valeur pré-Corona. Les voyages de vacances et les voyages privés d'au moins une nuit réservés avant le début du voyage sont pris en compte.

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le secteur du voyage se retrouve cette année à Berlin à l'ITB. Mais contrairement aux années pré-Corona, le salon du voyage (du 7 au 9 mars) n'est désormais ouvert qu'aux visiteurs professionnels. Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, doit inaugurer officiellement l'ITB lundi soir (18h00) /mar/DP/mis.