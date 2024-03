FRANCFORT/BERLIN (dpa-AFX) - Les grèves dans les transports aériens et ferroviaires en Allemagne pèsent de plus en plus sur le secteur du voyage. "Nous voyons certainement le mécontentement croissant des voyageurs et, de notre côté, bien sûr, le net surcroît de travail dans le traitement des dossiers qui pèse lourdement sur nos équipes", a déclaré Ingo Burmester, directeur central de DER Touristik pour l'Europe, à l'agence de presse allemande peu avant l'ouverture du salon du voyage ITB (du 5 au 7 mars) à Berlin. Le groupe de voyage ne constate toutefois pas d'inquiétude des clients qui se traduirait par des réservations.

"Au contraire, l'envie de soleil et de plage est à nouveau très forte actuellement", a déclaré Burmester. Selon lui, le nombre de clients allemands pour l'été (à la mi-février) est jusqu'à présent de 33 pour cent supérieur à celui de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires des réservations a augmenté de 47 pour cent. Si l'on se réfère à l'année pré-Corona 2019, le nombre de voyageurs en provenance d'Allemagne se situe à peu près au niveau de l'époque et le chiffre d'affaires au-dessus. "Nous constatons donc que la demande continue d'augmenter ; voyager reste une priorité en 2024".

Les prix ne baisseront toutefois pas cette année : "Nous prévoyons actuellement de faibles augmentations de prix, de l'ordre d'un pourcentage moyen à un chiffre", a déclaré Burmester. Entre-temps, de nombreux voyageurs se sont à nouveau fixés à l'avance afin de profiter de réductions pour les réservations anticipées. Lors de la pandémie de Corona, les amateurs de soleil s'étaient abstenus de faire des réservations précoces en raison de la grande incertitude.

Pas de hausse ultérieure des prix des billets en raison de la taxe sur les billets

A cela s'ajoute l'augmentation prévue de la taxe sur les billets au 1er mai. "Cette augmentation s'accompagne naturellement d'une hausse des prix des billets d'avion", a déclaré le manager. Pour le deuxième groupe européen de voyages après Tui, il n'y aura pas d'augmentation ultérieure du prix des billets d'avion. Il existe en outre toujours des alternatives bon marché, comme par exemple les voyages en Turquie ou en Tunisie.

Selon Burmester, la Turquie, l'Espagne et la Grèce sont à nouveau cet été les trois principales destinations pour les vacanciers allemands qui ont réservé via le tour-opérateur Dertour et ses marques associées. Après les records de chaleur passés dans de nombreux pays méditerranéens, l'intérêt pour les pays du nord augmente. "Les réservations pour la Scandinavie sont en nette augmentation cet été et font partie du top 10 des pays qui montent sur les courts et moyens courriers", a indiqué Burmester./mar/DP/zb