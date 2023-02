ITB : confiance dans le tourisme allemand - mais inquiétude quant au personnel qualifié

BERLIN (dpa-AFX) - Le tourisme allemand s'attend à retrouver cette année son niveau record d'avant la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi l'Office fédéral du tourisme (OFIT). "Il est tout à fait possible que nous atteignions le nombre de nuitées de 2019", a déclaré le président de la Fédération allemande du tourisme, Reinhard Meyer, à l'agence de presse allemande environ une semaine avant l'ouverture du salon international du voyage ITB à Berlin (du 7 au 9 mars). Il est difficile de faire des prévisions précises en raison du comportement des gens en matière de réservation à court terme, mais l'Allemagne devrait rester la destination préférée de la majorité des Allemands cette année.

"Il est possible que certains citoyens allemands renoncent à des voyages lointains en raison de l'inflation élevée ou pour des raisons de protection du climat et passent plutôt leurs vacances en Allemagne", a déclaré M. Meyer. De plus, la demande des visiteurs étrangers reprend, ce qui profite en particulier au tourisme urbain. L'année dernière, selon les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique, le nombre de nuitées de touristes allemands et étrangers a été de 450,8 millions, soit environ 9 % de moins que le niveau d'avant Corona.

Le secteur est préoccupé par le manque de personnel qualifié. "Dans la restauration et chez d'autres prestataires de services, cela pourrait entraîner une restriction des heures d'ouverture". Le président de la DTV recommande aux restaurateurs et aux détaillants des sites touristiques de se concerter pour ne pas fermer le même jour. Dans le même temps, M. Meyer a lancé un appel à la politique. "Sans l'immigration de personnel qualifié de l'étranger, le niveau de l'offre touristique ne pourra pas être maintenu". Une immigration ordonnée et ciblée est décisive. L'octroi de visas par les ambassades allemandes dans les pays hors de l'Union européenne constitue par exemple un goulot d'étranglement /mar/DP/zb.