RHODOS (dpa-AFX) - Après l'évacuation de nombreux villages et complexes hôteliers en raison d'importants incendies de forêt, des milliers de personnes ont passé la nuit de samedi à dimanche à l'extérieur sur l'île grecque de Rhodes. Selon le gouvernement grec, 19 000 personnes ont été mises en sécurité - dont beaucoup dans le nord de l'île, a annoncé le bureau du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Il s'agit de "la plus grande opération d'évacuation jamais réalisée en Grèce".

Le groupe de voyage Tui a annoncé dimanche midi qu'il ne transportait plus de touristes à Rhodes pour le moment, compte tenu de l'intensité des incendies de forêt. Les liaisons aériennes ont toutefois été maintenues pour permettre aux clients de rentrer en Allemagne, a déclaré à la dpa Aage Dünhaupt, directeur de la communication de Tui Allemagne. De plus, de nombreux voyageurs ont pu annuler leur vol. Les clients qui ont réservé leur séjour à Rhodes jusqu'à vendredi prochain ont pu annuler leur réservation sans frais ou la reporter sur une autre destination. Le groupe Tui a actuellement un total d'environ 39 000 clients à Rhodes, a déclaré Dünhaupt, dont 7800 ont été touchés par l'incendie et ont été évacués.

Des images télévisées ont montré des touristes dormant sur des matelas dans des gymnases dimanche soir. Les habitants de Rhodes ont fait preuve d'un grand élan d'entraide : beaucoup ont accueilli des touristes dans leurs logements privés, ont fourni de la nourriture, de l'eau, des draps et des matelas.

Selon les premières estimations de la police, environ 16 000 personnes auraient été mises en sécurité par voie terrestre depuis samedi et 3 000 personnes auraient été évacuées par la mer depuis les plages. Entre-temps, malgré les problèmes débordants et les incendies persistants, de nouveaux avions de vacances ont atterri dans la journée de dimanche, comme l'a déclaré le vice-maire de l'île Thanasis Virinis dimanche matin à la chaîne de télévision Mega.

Le ministère grec des Affaires étrangères a mis en place un hotspot à l'aéroport de l'île, où les touristes peuvent obtenir une autorisation de sortie de manière non bureaucratique s'ils n'ont plus de papiers d'identité. C'est ce qu'a rapporté dimanche la chaîne publique grecque ERT. De nombreuses personnes auraient dû fuir l'incendie et n'auraient peut-être pas eu le temps d'emporter leurs biens avec elles. En outre, la cellule de crise de la protection civile a mis en place deux numéros de téléphone pour les visiteurs étrangers en cas de disparition de proches. Selon les informations officielles, personne n'a disparu jusqu'à présent.

Pendant ce temps, les incendies continuent de faire rage. Aucune accalmie n'est en vue pour dimanche, ni même pour lundi, d'autant plus que le vent est resté fort. Un porte-parole des pompiers a parlé à la chaîne nationale ERT de trois grands fronts. Il s'agit des incendies autour de la station balnéaire de Kiotari, du village d'Apollona et du barrage de Gadoura.

La protection civile grecque a mis en garde dimanche contre un risque d'incendie de forêt extrêmement élevé dans une grande partie de la Grèce. Outre Rhodes, le niveau d'alerte le plus élevé, soit cinq, concernait la Grèce centrale, l'ouest et le nord-est de la péninsule du Péloponnèse ainsi que l'agglomération d'Athènes et l'île d'Euboa. Depuis plusieurs jours, le pays est en proie à une forte vague de chaleur avec des températures dépassant les 40 degrés en de nombreux endroits. Auparavant, la chaleur et la sécheresse s'étaient déjà prolongées.

Dans le cadre du réchauffement climatique, le risque d'incendie de forêt augmente dans de nombreuses régions, comme l'a constaté le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Certes, un climat plus chaud peut contribuer à ce que davantage d'eau tombe du ciel, également plus souvent sous forme de fortes pluies. Mais les périodes sans précipitations s'allongent parfois. Et c'est justement dans les régions déjà sèches que le risque de sécheresse augmente. Dans une végétation extrêmement sèche, les incendies de forêt peuvent se propager plus rapidement /axa/DP/men.