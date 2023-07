RHODOS/ATHENE (dpa-AFX) - Après l'évacuation de milliers de touristes et d'habitants, les incendies continuent de faire rage dans le sud-est de l'île grecque de Rhodes. Les feux de forêt, qui ont échappé à tout contrôle le week-end dernier, brûlent depuis une bonne semaine déjà. Dès les premières lueurs du jour, des avions de sauvetage et des hélicoptères devaient à nouveau être mobilisés lundi matin autour de la localité de Laerma, comme l'ont annoncé les pompiers. Pendant la nuit, des centaines de pompiers ont lutté contre la propagation des flammes à d'autres villages et localités, a rapporté la télévision nationale (ERT).

Dix avions de sauvetage et huit hélicoptères ont été mobilisés dimanche à Rhodes. Parmi eux, deux avions de France, deux de Turquie, un de Croatie et un hélicoptère de Jordanie, ont indiqué les pompiers. La sécheresse, associée à des températures élevées et au vent, fait que le feu se propage.

Des milliers de touristes, qui ont dû quitter samedi leurs hôtels autour de la petite ville touristique très prisée de Lindos en raison de la forte formation de fumée et des flammes qui se rapprochaient de plus en plus, ont passé la deuxième nuit dans des salles de sport et des écoles. Beaucoup ont attendu à l'aéroport la prochaine occasion de partir.

Toutefois, selon des journalistes, des touristes ont continué à arriver dimanche sur des vols charters et réguliers malgré les incendies. Selon les représentants des autorités locales, environ 90 pour cent des hôtels de Rhodes n'ont pas été touchés par les incendies, mais la plupart d'entre eux affichent complet en cette période de haute saison. Les autorités ont fait état de près de 20 000 personnes évacuées, dont des habitants.

Entre-temps, de nouvelles questions se posent concernant l'évacuation des hôtels du sud-est de l'île. De nombreux touristes avaient laissé leurs valises et d'autres objets, y compris des papiers d'identité, dans leurs chambres.