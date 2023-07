(nouveau : détails.)

HANOVRE (dpa-AFX) - Face aux violents incendies de forêt à Rhodes, les groupes touristiques annulent les vols à destination de l'île et proposent des annulations pour les jours à venir. Le groupe de voyage Tui n'amène plus de touristes sur l'île de vacances jusqu'à mardi inclus, comme il ressort d'un tweet du groupe publié dimanche. Le groupe DER Touristik a indiqué qu'il réduisait fortement son offre de voyages. Depuis samedi, de nombreux villages et hôtels de Rhodes ont été évacués en raison d'importants incendies de forêt incontrôlés. Outre les habitants, des milliers de touristes ont dû quitter leur logement en pleine saison. La Fédération allemande du tourisme (DRV) souligne qu'il faut désormais faire preuve "d'un peu de patience" de tous les côtés.

Même si Tui n'envoie actuellement aucun touriste à Rhodes, les liaisons aériennes sont maintenues pour ramener les clients en Allemagne, a assuré à la dpa Aage Dünhaupt, directeur de la communication de Tui Allemagne. Des dispositions similaires ont été prises pour les autres pays. De plus, de nombreux voyageurs allemands ont pu annuler leur vol. "Nous proposons à tous les clients qui ont réservé jusqu'à vendredi prochain pour Rhodes de changer de destination ou d'annuler leur réservation sans frais".

Le groupe touristique DER Touristik annule certaines offres : "Tous les voyages vers le sud de Rhodes sont activement annulés jusqu'au mercredi (26 juillet 2023) inclus", a fait savoir l'attachée de presse Angela de Sando. Pour toutes les autres régions de Rhodes, le groupe propose des annulations et des changements de réservation gratuits jusqu'au 26 juillet, date de début du voyage, a-t-elle ajouté.

"Environ 20 000 vacanciers allemands appartenant à des tour-opérateurs séjournent actuellement sur l'île, seule une petite partie est concernée par les évacuations", a déclaré une porte-parole de la DRV.

Selon DER Touristik, ses clients à Rhodes "se portent bien et sont en sécurité". Au total, un nombre à quatre chiffres de touristes a été transféré vers d'autres hébergements. "Si des clients de DER Touristik souhaitent rentrer prématurément chez eux, les possibilités de vol de retour seront examinées", a ajouté de Sando.

Le groupe Tui accueille actuellement environ 39 000 clients de nombreux pays à Rhodes, a déclaré M. Dünhaupt. 7800 d'entre eux ont été touchés par l'incendie et ont dû quitter leur logement.

Les voyagistes sont en contact étroit avec les autorités locales et travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions pour les clients touchés par les évacuations, a assuré la porte-parole de la DRV. "Si les voyages prévus dans les prochains jours ne sont pas possibles en raison de la situation actuelle, les organisateurs les annuleront".

Selon la Fédération allemande des consommateurs, les vacanciers peuvent résilier le contrat d'un voyage à forfait ou l'interrompre prématurément en cas de contraintes particulières dues à des "circonstances inhabituelles" telles que des incendies de forêt./hu/DP/men