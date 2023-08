ERFURT (dpa-AFX) - Il y en a des milliers : des groupes de discussion fermés sur Internet - également de collègues de travail qui, dans un espace numérique prétendument confidentiel, peuvent parfois pester ou même insulter leurs chefs ou leurs collègues. Un jugement du tribunal fédéral du travail montre clairement que, dans des cas extrêmes, le fait de rendre public le contenu de tels chats peut coûter son emploi.

L'affaire portait sur un groupe WhatsApp d'amis collègues de travail travaillant à Hanovre-Langenhagen pour la compagnie aérienne Tuifly.

Le jugement

Les plus hauts juges du travail d'Allemagne ont décidé que les membres de groupes de discussion fermés ne pouvaient invoquer la protection de la confidentialité qu'exceptionnellement en cas de propos injurieux, racistes ou sexistes à l'encontre de collègues de travail, lorsqu'un licenciement extraordinaire est prononcé (2 AZR 17/23). Ils annulent ainsi les décisions des instances inférieures en Basse-Saxe qui avaient supposé une "attente légitime de confidentialité" de la part des membres de chats fermés - c'est-à-dire la discrétion.

La question de savoir si les groupes de chat constituent une communication protégée et confidentielle dépend du type de messages ainsi que de la taille et de la composition du groupe, peut-on lire dans la décision du Tribunal fédéral du travail (BAG). En cas de doute, ses membres devraient prouver pourquoi ils pouvaient se faire confiance.

Un groupe de discussion comme rempart

Dans le groupe de Basse-Saxe, il y avait des insultes flagrantes "que le Sénat n'a pas voulu reproduire", a déclaré le juge-président Ulrich Koch lors de l'audience. "Un groupe de discussion est-il une sorte de forteresse, de rempart, où tout était permis et où il n'y avait pas à craindre des sanctions en matière de droit du travail ?", a demandé le juge aux avocats des parties au litige. "L'Internet n'est pas une zone de non-droit. Ce n'est pas non plus un rempart contre le monde extérieur", a déclaré l'avocate de TUIfly GmbH. L'avocat des salariés a mis en garde contre les conséquences importantes de la décision - personne ne peut plus compter sur la confidentialité. "Le secret de la correspondance est quasiment ouvert", a-t-il déclaré.

L'affaire

Jusqu'à sept collègues de travail amis de la compagnie aérienne, dont deux frères, ont formé pendant des années le groupe WhatsApp et ont échangé assidûment des messages via leurs smartphones privés - y compris des insultes et des injures à l'égard de tiers. Avant des restructurations prévues, une partie de l'historique de leurs discussions a été copiée et est parvenue d'abord au comité d'entreprise, puis au chef du personnel - un document de 316 pages tout de même. L'un des participants en a confirmé l'authenticité par écrit, comme le montre le jugement du tribunal du travail de Basse-Saxe.

La réaction de l'employeur

Le responsable des ressources humaines de l'entreprise a été mis à mal à la lecture : les chats contenaient des propos insultants, racistes, parfois inhumains et sexistes, ainsi que des appels à la violence - il y est notamment question de "se casser la gueule". L'employeur a réagi en procédant à des licenciements extraordinaires, approuvés par le comité d'entreprise. Les personnes concernées ont porté l'affaire devant les tribunaux - jusqu'à la dernière instance à Erfurt. Les plaintes pour licenciement des membres du chat, qui avaient obtenu gain de cause dans les instances précédentes, ont maintenant été annulées par le Tribunal fédéral du travail et la procédure a été renvoyée en Basse-Saxe. Le tribunal du travail du Land doit maintenant encore clarifier des questions de détail concernant le cas concret.

L'évaluation juridique

En fin de compte, la procédure portait sur la question fondamentale de savoir si un groupe WhatsApp entre collègues est une sorte d'espace protégé. "Pour les petits groupes de discussion fermés, comme c'est souvent le cas avec WhatsApp, la jurisprudence actuelle des tribunaux du travail est différente", a déclaré Gregor Thüsing, spécialiste du droit du travail à Bonn, à l'agence de presse allemande. Des cas ont été traités entre autres par des tribunaux de Berlin-Brandebourg et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il a rappelé que les contenus des chats pouvaient toujours être transmis ou enregistrés - contrairement aux paroles prononcées dans l'espace privé. Selon Thüsing, les insultes en rapport avec l'entreprise sont "un motif classique de licenciement extraordinaire".

Médias sociaux et tribunaux

Selon l'expert en droit du travail, les insultes grossières et les atteintes à l'honneur de collègues et d'employeurs dans les médias sociaux jouent un rôle croissant dans les litiges devant les tribunaux en Allemagne. Le spectre est large - de la transmission de photos intimes de collègues au licenciement par WhatsApp./rot/DP/stw