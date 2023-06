HAMBOURG (dpa-AFX) - L'organisation de protection de l'environnement Nabu présentera mercredi (10h30) son classement annuel des croisières. Lors de cette onzième édition, Nabu se demande si les compagnies de croisières peuvent se positionner en tant que pionnières d'une navigation durable, malgré l'augmentation du nombre de passagers et l'impact accru sur le climat et l'environnement qui en découle. Sonke Diesener, de l'association fédérale Nabu, et Malte Siegert, chef de Nabu à Hambourg, seront les intervenants.

Lors du dixième classement des croisières l'année dernière, le Nabu avait attesté que l'industrie de la croisière, surtout en Allemagne, progressait dans la protection du climat - même si ce n'était pas au rythme souhaité. L'association atteste que les compagnies de navigation allemandes Aida Cruises, Tui Cruises et leur filiale Hapag-Lloyd Cruises ont fait des progrès significatifs. Pour établir son classement, l'association a analysé les réponses de 19 compagnies maritimes dont les navires de croisière naviguent dans les eaux européennes./klm/DP/zb