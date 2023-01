La CJCE rend sa décision : Remboursement des voyages à forfait à cause de Corona ?

LUXEMBOURG (dpa-AFX) - Les voyageurs à forfait peuvent-ils, dans certaines circonstances, demander un remboursement si Corona a contrarié leurs vacances ? La Cour de justice européenne (CJE) se prononcera sur cette question jeudi (9h30).

Une affaire allemande est à l'origine de cette décision. Les plaignants ont réservé un voyage de deux semaines aux îles Canaries en mars 2020. Deux jours après leur arrivée sur place, les plages ont été fermées et un couvre-feu a été instauré en raison de la pandémie de Corona. Dans l'hôtel, l'accès aux piscines et aux chaises longues a été interdit et le programme d'animation a été complètement interrompu. Après sept jours, le voyage s'est donc terminé plus tôt que prévu.

Les plaignants demandent maintenant à leur tour-opérateur une réduction de prix de 70 pour cent. L'avocat général de la CJCE a plaidé dans ses conclusions il y a quelques mois que les entreprises doivent effectivement réduire le prix du voyage si elles ne peuvent pas exécuter le contrat de voyage à forfait en raison des mesures Corona. Les juges suivent souvent, mais pas toujours, l'avis des avocats généraux./rew/DP/nas