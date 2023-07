Les incendies de forêt qui font rage en Grèce depuis plus d'une semaine se sont calmés mercredi, mais les pompiers luttent toujours sur plusieurs fronts pour contenir les flammes qui ont tué trois personnes et provoqué l'évacuation de milliers de touristes.

Sur l'île de Rhodes, où plus de 20 000 visiteurs étrangers et locaux ont fui les hôtels et les maisons en bord de mer au cours du week-end, des dizaines de pompiers ont tenté de maîtriser un front proche d'une zone montagneuse dans le sud, plus d'une semaine après le déclenchement des incendies.

"Les incendies de forêt ont diminué dans toute la Grèce, mais les pompiers sont toujours à l'œuvre à différents endroits", a déclaré à Reuters un responsable des pompiers sous le couvert de l'anonymat.

À Rhodes, "le feu est plus intense près du village de Vati, qui est difficile à atteindre, mais aucune agglomération n'est menacée", a déclaré un autre responsable des pompiers.

Mercredi, le gouvernement grec s'est efforcé de limiter les dommages causés à la réputation de l'une de ses principales sources de revenus. La Grèce dépend fortement du tourisme et Rhodes, l'une de ses plus grandes îles, est l'une de ses principales destinations, attirant environ 1,5 million de touristes étrangers pendant les mois d'été.

Environ 3 000 vacanciers avaient quitté Rhodes pour rentrer chez eux par avion mardi, tandis que les voyagistes annulaient les voyages à venir. TUI a supprimé les vols à destination de Rhodes jusqu'à vendredi.

La ministre du tourisme, Olga Kefalogianni, a déclaré que les incendies n'avaient touché qu'une petite partie de l'île.

"Nous avons contacté la chambre des hôteliers et nous voulons voir comment nous pouvons faire revenir les personnes qui ont des chèques vacances", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision Open.

Les pompiers s'attaquaient également à un incendie sur l'île d'Evia, où deux pilotes ont été tués mardi lorsque leur avion Canadair CL-215, qui larguait de l'eau sur les flammes, s'est écrasé sur le flanc d'une colline. Un éleveur de 41 ans, porté disparu depuis dimanche, a également été retrouvé brûlé dans une cabane dans une zone reculée.

DES TEMPÉRATURES QUI GRIMPENT EN FLÈCHE

Sur l'île de Corfou, où un incendie de forêt s'est ravivé pendant la nuit sans menacer les habitations, un gouverneur local a déclaré qu'il soupçonnait un incendie criminel.

"Nous n'avons pas dormi depuis trois ou quatre jours pour faire attention à de tels incidents", a déclaré Nikos Mouzakitis, maire adjoint du nord de Corfou, à la télévision publique ERT.

Les incendies de forêt en Grèce sont fréquents en été, mais les conditions plus chaudes, plus sèches et plus venteuses, résultat d'un changement climatique, ont fait du pays un point chaud de la Méditerranée ces dernières années.

Le thermomètre en Grèce devait grimper mercredi pour dépasser 45 degrés Celsius (113 Fahrenheit) dans certaines régions, et le gouvernement a fermé l'Acropole d'Athènes, l'un des sites touristiques les plus visités au monde, à 11 heures du matin (8 heures GMT).

"Je lance un appel pour qu'aucun travailleur ne soit dans les rues aujourd'hui. Ce sera la journée la plus chaude de l'été", a posté le ministre du Travail, Adonis Georgiadis, sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Un porte-parole des pompiers, Ioannis Artopoios, a déclaré à la radio Skai mercredi que quelque 500 incendies de forêt s'étaient déclarés dans le pays depuis le 13 juillet.

Il a ajouté que la lutte contre les incendies représentait une charge financière considérable pour la Grèce, les efforts de lutte contre les incendies sur la seule île de Rhodes ayant coûté jusqu'à présent environ 7,5 millions d'euros (8,30 millions de dollars).

Selon le service Copernicus de surveillance de l'atmosphère (CAMS) de l'Union européenne, les incendies de forêt grecs ont libéré une quantité record de 1 mégatonne d'émissions de carbone entre le 1er et le 25 juillet.

Les panaches de fumée ont détérioré la qualité de l'air dans les régions situées sous le vent.

Le mercure devrait baisser jeudi.

(1 dollar = 0,9040 euro)