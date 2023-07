ATHENES (dpa-AFX) - Les incendies ne cessent pas en Grèce. Dans le sud-est de l'île touristique de Rhodes, des incendies que les autorités pensaient avoir éteints ont repris mercredi soir à plusieurs endroits, ont rapporté des journalistes des médias grecs. "Ce sera à nouveau une journée difficile pour Rhodes", a déclaré un porte-parole des pompiers à la radio nationale. Il en va de même pour les jours à venir, a-t-il ajouté. Les touristes ne sont pas en danger, car ils avaient déjà été mis à l'abri depuis samedi dans la région touchée.

En Grèce centrale, dans la région des villes de Larisa et Volos, l'autoroute nord-sud Athènes-Thessalonique a dû être temporairement fermée en raison de la forte formation de fumée, a annoncé le gouverneur régional sur la chaîne d'information athénienne Skai. Selon les informations des médias locaux, une femme aurait perdu la vie dans un camping-car, a rapporté la radio nationale. Selon le gouverneur régional de Grèce centrale, un pompier a été brûlé. Sa vie n'est toutefois pas en danger, a-t-on précisé. De nombreux animaux de ferme ont également péri. Près de Larisa, un homme soupçonné d'avoir mis le feu a été placé en garde à vue, a rapporté la radio nationale.

Dans tout le pays, il n'a pas plu depuis des semaines. De plus, depuis une dizaine de jours, les températures dépassent presque partout les 40 degrés et tout est desséché. La vague de chaleur devrait certes prendre fin jeudi. Mais ce sera la conséquence de vents violents qui ont commencé à souffler dès mercredi après-midi et qui pourraient attiser les flammes du moindre incendie et conduire à une catastrophe.

Un porte-parole des pompiers a déclaré mardi aux médias grecs que 500 incendies s'étaient déclarés dans le pays depuis le 12 juillet. Beaucoup d'entre eux sont dus à la négligence. Plus de 100 avions et hélicoptères de sauvetage sont en action. Outre les Grecs, de nombreux pompiers de dix pays européens participent à la lutte contre les flammes, a fait savoir la protection civile./tt/DP/zb