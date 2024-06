MUNICH/HANNOVRE (dpa-AFX) - Après la faillite du troisième voyagiste européen FTI, l'industrie s'attend à une réorganisation du marché. "Les gens voyageront malgré la faillite de FTI et le gâteau de plusieurs milliards sera partagé entre les autres tour-opérateurs", affirme avec certitude Torsten Kirstges, expert en tourisme à la Jade Hochschule, basée à Wilhelmshaven. Des concurrents comme Tui et DER Touristik ont pu en profiter. Car dans l'ensemble, le marché du voyage se porte bien.

Les premiers concurrents se mettent déjà en place : le plus grand tour-opérateur d'Europe, Tui, a annoncé son intention d'élargir sa propre offre et cherche à attirer les clients de son concurrent en proposant des rabais et en renonçant temporairement aux acomptes. "Nous allons augmenter nos contingents", rapporte un porte-parole de Tui. L'entreprise veut augmenter le nombre de lits d'hôtel et de sièges d'avion et reprendre les capacités de son concurrent en faillite. "Les capacités se libèrent maintenant". Les premiers hôteliers qui étaient jusqu'à présent sous contrat avec FTI se sont déjà adressés à Tui, selon le porte-parole.

Le secteur s'efforce de limiter les dégâts

Le troisième groupe de voyage européen a déposé lundi une demande d'insolvabilité auprès du tribunal d'instance de Munich. Pour le secteur, il s'agit du plus gros revers après la faillite de Thomas Cook en 2019. "Il est important que les autres prestataires veillent maintenant à rétablir la confiance", souligne le porte-parole de Tui. Mais contrairement à Thomas Cook, il existe désormais le Fonds allemand de garantie des voyages, qui couvre les défaillances, a-t-il ajouté. Les vacanciers peuvent donc s'attendre à être remboursés pour leurs voyages à forfait.

Contrairement à FTI, Tui et DER Touristik, le numéro deux du secteur, ont digéré la pandémie de Corona et profitent du regain d'intérêt des Allemands pour les voyages. Au cours du dernier exercice, les deux groupes ont annoncé une nette augmentation des réservations et une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Le président de Tui, Sebastian Ebel, s'est montré confiant quant à la poursuite de la croissance cette année. Les réservations pour l'été sont déjà nettement supérieures au niveau de l'année précédente. "Les voyages de vacances restent une priorité pour nos clients. C'est plus stable que nous ne le pensions", a déclaré Ebel.

De nouveaux clients de FTI pourraient maintenant donner un coup de pouce supplémentaire. "Même si nous avons déjà commencé l'été de manière prometteuse, nous allons dans les prochains jours mettre en place des offres supplémentaires attrayantes avec les hôteliers dans les régions de destination", souligne Stefan Baumert, directeur de Tui Allemagne. Le programme comprendra des régions où FTI était jusqu'à présent très présent, comme l'Égypte, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Les croisières sont en plein essor

Dans l'ensemble, les experts estiment que le secteur se porte à nouveau bien. Certes, les dettes et les crédits bancaires issus de la crise de Corona pèsent sur le secteur, explique l'expert Kirstges. "Mais on voyage beaucoup, les voyages à prix élevés sont à la mode, les croisières sont à nouveau en plein boom". Tui a récemment annoncé que ses propres navires étaient déjà presque entièrement réservés pour l'été. Les clients dépensent à nouveau plus d'argent pour les vacances.

Le fait que FTI soit malgré tout sur le déclin est également dû à son modèle commercial. "FTI était plutôt agressif en termes de prix et gagnait relativement peu par voyage avec une dotation en fonds propres relativement faible", explique Kirstges. Ce sont surtout les interdictions de voyage pendant la pandémie de Corona qui auraient finalement mis l'entreprise en grande difficulté.

Les restrictions de voyage imposées pendant la pandémie ont mis à mal l'ensemble du secteur. Tui et FTI ont dû être sauvées par l'État à coups de milliards. Contrairement à FTI, le groupe Tui, coté en bourse, a pu entre-temps rembourser les aides publiques grâce à une augmentation de capital. Le groupe de voyage DER Touristik, derrière lequel se trouve le géant de la distribution Rewe, s'en est sorti sans aide publique. Pour FTI, le remboursement de la majeure partie des 600 millions d'euros d'aide publique n'a pas encore été effectué.

65 000 vacanciers touchés

Dans le secteur, on a appris qu'environ 65 000 vacanciers voyageaient actuellement à l'étranger avec FTI. "Il apparaît au plus tard maintenant que nous avons tiré les bonnes leçons de la faillite de Thomas Cook en 2019 et que nous avons créé un instrument raisonnable avec le Fonds de garantie des voyages", a déclaré Stefan Schmidt, porte-parole du groupe parlementaire Bündnis 90/Die Grünen pour la politique touristique. "Je suis donc confiant dans le fait que nous allons mieux gérer cette faillite que la dernière grande faillite dans le secteur du tourisme en 2019".

Lundi, le gouvernement fédéral avait refusé toute nouvelle aide publique à FTI. "Du point de vue du contribuable, il est juste que FTI ne soit pas sauvée", souligne Tim Wagner, député du FDP au Bundestag et membre de la commission du tourisme. "L'entreprise était en difficulté depuis un certain temps". D'autres voyagistes auraient réussi à s'en sortir par leurs propres moyens. "Le fait que FTI n'ait pas réussi à se redresser malgré un chiffre d'affaires élevé et un bon carnet de commandes est aussi l'indice d'un concept déficient avec une politique de prix douteuse".

De nombreux vacanciers de FTI en Grèce sont concernés. "Selon FTI, 7500 touristes se trouvent actuellement dans environ 250 hôtels dans le pays", rapporte Yannis Hatzis, président de l'association hôtelière grecque, sur la plateforme X (anciennement Twitter). Selon les médias grecs, FTI doit aux hôtels des paiements d'environ 1,8 million d'euros. Ce n'est rien comparé à la faillite de Thomas Cook en 2019 - à l'époque, les impayés envers les hôtels s'élevaient à environ 200 millions d'euros./fjo/DP/jha