TUI est devenue la dernière entreprise à quitter le marché boursier de Londres, qui a du mal à retenir les grandes entreprises et à attirer de nouvelles offres d'actions, après que les actionnaires de la plus grande agence de voyage d'Europe ont voté en faveur du transfert de sa cotation à Francfort.

Le feu vert donné lors de l'assemblée générale annuelle de mardi à une cotation à Francfort intervient deux semaines après que la société de jeux d'argent Flutter, cotée à Londres, a déclaré qu'elle proposerait de déplacer sa cotation principale à New York lors de l'assemblée générale de ses actionnaires en mai.

TUI a également annoncé des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu, en dégageant des bénéfices grâce à une demande de voyages soutenue.

D'autres grandes entreprises ont également quitté Londres ces dernières années, ou envisagent de le faire, sous la pression d'investisseurs cherchant à accroître la valeur de leurs participations à la suite des complications liées au Brexit qui ont comprimé les valorisations du marché britannique.

"Nous constatons un grand mécontentement parmi les dirigeants d'entreprises britanniques qui poursuivent leur croissance et dont le prix des actions ne le reflète pas", a déclaré David Stevenson, qui gère des portefeuilles d'entreprises britanniques de petite et moyenne capitalisation chez Amati Global Investors à Édimbourg.

"C'est un amour difficile pour de nombreuses entreprises (cotées à Londres). Certaines se plaignent, d'autres votent avec leurs pieds, et ce n'est pas du tout un environnement sain", a-t-il déclaré.

Selon les données du LSEG, les actions britanniques sont actuellement 35 % moins chères que leurs homologues mondiales, ce qui représente presque l'écart le plus important depuis plus de trente ans. Avant le vote de la Grande-Bretagne en faveur de la sortie de l'Union européenne en 2016, le marché britannique bénéficiait d'une légère prime.

Le marché britannique des introductions en bourse a également été lent l'année dernière. Le fabricant britannique de puces ARM Holdings a opté pour une cotation à New York et, depuis son introduction en bourse en septembre, ses actions ont triplé. Le courtier britannique en matières premières Marex Group prévoit également de s'inscrire à New York plutôt qu'à Londres.

Dans ce contexte, les régulateurs britanniques ont commencé à modifier les règles conçues par l'UE pour tenter de stimuler la compétitivité mondiale de Londres, notamment les règles d'admission à la cote et les domaines dans lesquels les assureurs peuvent investir. Mais les leaders financiers ont appelé à des progrès plus rapides.

TUI a déclaré que son retrait de la cote de la Bourse de Londres devrait avoir lieu en juin. Cela ouvrirait la voie à un reclassement de sa cotation à Francfort dans le segment de marché Prime Standard et à son inclusion dans l'indice MDAX des sociétés à moyenne capitalisation. Les actions de la société ont été très volatiles mardi, mais ont fini par changer légèrement à Francfort et à Londres, ce qui a permis de maintenir leur baisse sur un an à plus d'un tiers. Plus de 98 % des actionnaires ont voté en faveur du retrait de la cotation à Londres.

Un nombre croissant de sociétés cotées au Royaume-Uni privilégient une cotation aux États-Unis, où les valorisations peuvent être plus élevées.

La société de matériaux de construction CRH a quitté Londres pour New York en septembre, et l'année précédente, le plombier Ferguson avait quitté le FTSE 100.

Le marché londonien s'est contracté ces dernières années. L'indice FTSE All-Shares a une capitalisation boursière de 2 800 milliards de dollars, soit une baisse de près de 20 % par rapport à juin 2015, l'année précédant le référendum sur le Brexit, selon les données du LSEG.

Paris, le plus grand marché boursier d'Europe en termes de valeur, vaut environ 3 400 milliards de dollars et a augmenté de près de 50 % au cours de cette période. (Reportage de Danilo Masoni à Milan et de Naomi Rovnick à Londres. Complément d'information de Joanna Pluciska. Rédaction d'Amanda Cooper et de Mark Potter)