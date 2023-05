Le patron de Tui : 'Il n'y aura pas d'été de dernière minute en 2023'.

HANOVRE (dpa-AFX) - Le PDG de Tui, Sebastian Ebel, a mis en garde contre les réservations spontanées pour cet été et estime que l'époque des vols à bas prix est définitivement révolue. "Il n'y aura pas d'été de "dernière minute" en 2023, comme il y en avait auparavant", a déclaré le patron du plus grand groupe de voyages au monde au journal "Bild am Sonntag". "Au contraire, les prix seront plutôt plus élevés que plus avantageux juste avant le départ, car les hôteliers et les compagnies aériennes savent eux aussi que les réservations de dernière minute sont toujours nombreuses. Les bonnes affaires spontanées seront l'exception absolue".

Pour les voyages en avion, il faut en outre ajouter la réduction des capacités dans les aéroports. "La demande de vols de vacances dépasse justement l'offre. C'est pourquoi ces offres à bas prix, avec des exceptions ponctuelles pour des actions marketing, n'existeront plus comme avant", a déclaré Ebel.

Le groupe de voyages a été en difficulté pendant la pandémie, mais il veut avoir passé le creux de la vague. "Nous allons réaliser un bénéfice cette année. Nous avons remboursé l'intégralité des aides publiques ces derniers jours", a déclaré Ebel.

Le fonds public de stabilisation économique (WSF) et la banque publique KfW avaient sauvé Tui du naufrage après l'effondrement des affaires dû à la pandémie de Corona, en injectant des capitaux, des obligations et des lignes de crédit pour un total d'environ 4,3 milliards d'euros. Du point de vue du FSM, le groupe a désormais dépassé les problèmes liés à la pandémie /sl/DP/zb.