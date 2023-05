Le secteur du tourisme demande plus de rapidité dans les procédures de visa

BERLIN (dpa-AFX) - Avant le début de la principale saison de vacances, le secteur du tourisme demande aux responsables politiques de faire preuve de plus de rapidité et de réduire la bureaucratie dans les procédures de visa. "Il est par exemple inacceptable que les touristes et les travailleurs potentiels doivent attendre des mois pour obtenir leur visa", a déclaré le secrétaire général de la Fédération allemande du tourisme, Sven Liebert, à l'agence de presse allemande. "Les flux de touristes et de travailleurs seront ainsi détournés de l'Allemagne dans le pire des cas". D'autres pays ont montré que les visas pouvaient être délivrés plus rapidement et de manière numérique.

Les représentants des voyagistes, des compagnies aériennes, des chemins de fer et des bus se réuniront lundi à Berlin pour une rencontre du secteur, à laquelle sont également attendus le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts), le ministre des Transports Volker Wissing (FDP) et le ministre du Travail Hubertus Heil (SPD).

Outre la numérisation du secteur, le thème de la durabilité devrait également être à l'ordre du jour. L'association fédérale de l'industrie du tourisme demande des investissements dans la recherche sur les carburants et les formes de propulsion alternatives. "Ceux-ci doivent être mis en œuvre le plus rapidement possible à des prix commercialisables, afin que la durabilité ne soit pas une question de prix", a déclaré le représentant de l'association Liebert.