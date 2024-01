BERLIN (dpa-AFX) - L'industrie allemande du voyage s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires pour les vacances et les voyages privés en raison de la forte demande pour la saison estivale. L'association professionnelle DRV s'attend à ce que les Allemands dépensent au total 78 milliards d'euros pour les prestations réservées avant le départ en vacances, qu'il s'agisse de voyages à forfait ou de vacances organisées individuellement. Jeudi, on prévoyait une croissance du chiffre d'affaires de quatre pour cent par rapport à l'année précédente pour les voyages d'au moins une nuitée. Toutefois, le nombre de voyageurs ne devrait pas non plus atteindre en 2023/24 le niveau d'avant la pandémie de Corona.

Compte tenu de l'inflation élevée, le nombre de personnes voyageant avec des voyagistes était déjà inférieur en 2022/2023 à ce qu'il était avant la pandémie. Selon les données, il n'est pas encore possible de prévoir comment l'augmentation de la taxe sur le transport aérien prévue par le gouvernement fédéral se répercutera sur les prix et la demande. "Il est évident que dès 2023, de nombreux citoyens allemands ne pourraient plus se permettre de partir en vacances en raison de l'augmentation des coûts", a déclaré Norbert Fiebig, président de la DRV. Le gouvernement fédéral ne doit pas rendre les voyages encore plus chers.

Selon les prévisions, la majorité de la population ne renoncera pas aux voyages. C'est ce qu'indiquent les réservations anticipées de voyages organisés pour la saison estivale, qui sont jusqu'à présent nettement supérieures à celles de l'année dernière et de l'année 2019, précédant la pandémie.

Pour les forfaits aériens, la Turquie et la Grèce devraient être les moteurs de la croissance. Pour les voyages lointains, la DRV s'attend à une augmentation de onze pour cent des voyageurs et à une hausse de 18 pour cent du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. "De nombreuses destinations lointaines comme les États-Unis, l'Australie, la Thaïlande ou l'Indonésie ne se sont rétablies que progressivement après la pandémie Corona", a expliqué Fiebig. Il faut donc s'attendre à des effets de rattrapage inchangés.

L'association souhaite désormais publier deux fois par an ses prévisions, établies pour la première fois pour l'ensemble du marché du voyage /mar/DP/nas.