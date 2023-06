Le tourisme français est en plein essor - les vacanciers allemands sont réticents

PARIS (dpa-AFX) - Le tourisme en France a entamé une saison forte grâce à l'afflux de touristes étrangers. Toutefois, l'intérêt des Allemands pour les vacances dans le pays voisin est en baisse. Depuis le début de l'année, les recettes de l'activité internationale sont supérieures de 21% à celles de la même période de l'année pré-Corona 2019, a annoncé mercredi le ministère de l'Économie à Paris. Ce sont les touristes américains et britanniques qui sont à l'origine de cette dynamique. En Allemagne, la part de ceux qui prévoient de passer leurs vacances en France a baissé de quatre points par rapport à l'année dernière, pour atteindre six pour cent, selon une enquête de l'Association française du tourisme (ATOUT).

Selon les données, près de deux tiers des Allemands sont attirés par les côtes françaises et, avec des dépenses quotidiennes moyennes de 141 euros par personne, les Allemands font partie des touristes économes. Seuls les Belges (132 euros) et les Japonais (131 euros) dépensent moins. Les Américains (208 euros), les Espagnols (180 euros) et les Chinois (175 euros) sont les plus dépensiers.

Face à l'explosion du tourisme en France, qui se déroule à 80 pour cent sur un cinquième du territoire national, le gouvernement a récemment présenté un plan visant à mieux canaliser les flux de touristes. Afin de protéger l'environnement, les riverains et les sites touristiques eux-mêmes, il est prévu de recenser et d'analyser les flux de visiteurs, d'établir des règles de bonne conduite et d'aider les régions touristiques à concevoir leurs offres./evs/DP/tih