TUI, le plus grand voyagiste européen, a déclaré mercredi qu'il envisageait de quitter le marché boursier de Londres et d'améliorer sa cotation à Francfort, où la négociation de ses actions a augmenté de manière significative et où un plus grand nombre de ses investisseurs sont basés.

Cette décision, qui pourrait être soumise aux actionnaires en février, serait un coup dur pour Londres, après l'introduction en bourse à New York cette année de la plus grande société britannique de puces ARM, et après que la société de matériaux de construction CRH et la société d'équipements de plomberie Ferguson ont déplacé leurs principales cotations aux États-Unis.

La double cotation de TUI, dont le siège est à Hanovre, résulte de la fusion de ses activités de vacances avec celles de la société britannique First Choice Holidays en 2007, qui a donné naissance à TUI Travel, cotée à Londres. Sept ans plus tard, les deux sociétés ont fusionné complètement.

La société a déclaré que certains de ses actionnaires l'avaient contactée pour discuter de l'opportunité de passer à une cotation unique à Francfort, où elle rejoindrait l'indice MDAX, qui regroupe les sociétés situées en dessous du DAX, l'indice de référence.

TUI, qui a fait remarquer qu'elle avait constaté un déplacement de la négociation de ses actions vers l'Allemagne, a déclaré que ce transfert pourrait se traduire par un profil d'investissement plus clair, par des avantages potentiels au regard des exigences de l'Union européenne en matière de propriété et de contrôle des compagnies aériennes, et par une réduction des coûts.

La compagnie a indiqué qu'elle envisageait de proposer ce changement aux actionnaires lors de son assemblée générale annuelle du 13 février. Il faudrait qu'au moins 75 % des votes exprimés soient en faveur de ce changement pour qu'il soit mis en œuvre.

La compagnie a déclaré qu'un retrait de la cote à Londres n'aurait aucun impact sur son image auprès des consommateurs britanniques.

Les actions de TUI ont augmenté de 8,5 % à Francfort et de 8,4 % à Londres au début de la journée de mercredi, après avoir prévu une augmentation de 25 % du bénéfice d'exploitation pour son nouvel exercice financier. (Reportage de Paul Sandle, édition de Mark Potter)